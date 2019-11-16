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2019年11月16日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
孖展息達4.58厘 阿里首日超購逾倍 頭槌飛6日利息達80萬 券商籲現金認購
馬雲：中美貿戰恐持續20年
3新股掛牌兩潛水 鵬飛瀉25%
恒指一周跌1324點 3個月最傷
人行出乎意料再投2000億元MLF
中證監：全面推動H股全流通
港全年經濟料負增長1.3% 10年最差 首3季收縮0.6% 政府:經濟復蘇需結束暴力
半島酒店：上季出租率急跌至35%
國泰推長者8折特惠票
卓佳：關心資產保障 港人查詢信託增
澳門第3季經濟實質收縮4.5%
互聯互通5周年 北向成交多南向逾倍
敏華中期純利升6.1%
股神新寵RH西方石油曝光 輕微減持蘋果 富國持倉減7%
白宮顧問:中美快達協議 美股再新高
新加坡上月私宅銷售急跌三成
CCL八大指數齊升 8個月首見 尚未反映連日三罷警民衝突升級影響
新德園劈價350萬 呎價低3個月前一成
山水盈昨開售沽28伙 佔首輪四成
傲玟首錄成交 3房3套4363萬沽
太平道舖劈價372萬 逾千萬沽
陸振球：香港勿走上圍城化之路
周末睇樓好去處
山水盈主打3房大宅 吸換樓客
近南生圍 環境清幽
錦上路站未來供應多 一期涉2200伙
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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孖展息達4.58厘 阿里首日超購逾倍 頭槌飛6日利息達80萬 券商籲現金認購
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