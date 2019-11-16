山水盈昨開售沽28伙 佔首輪四成

代理指交通問題礙準買家到場

山水盈首批單位全屬3房戶，折實價介乎906.8萬元至1184萬元；項目開售前合共收到280票，以首批發價單的67伙計，超額認購近3.2倍。樓盤售樓處設於尖沙嘴莊士倫敦廣場，昨日早上10時起抽籤後開始進行認購。中原高級資深營業董事方啟明表示，昨天樓盤登記時段首半小時該行約有30組買家到場，而有部分買家或因交通受阻未能揀樓。方續指，錦田北1,000萬元以上單位，自年初至今錄得13宗成交，若是次山水盈有過半成交，預料可破區內紀錄。

家庭客2100萬連掃兩伙

美聯住宅部行政總裁布少明則指出，相信是次項目買家有八成為用家，其中六成屬新界客，九龍客則佔三成。現居青衣的首置買家李先生則以1200多萬購入項目3房戶自住；他表示，鍾情項目的獨立升降機大堂，加上抽到好籤，故決定入市。李續指出，項目開價合理，由於入市作為自住之用，故不擔心近期社會衝突事件會影響樓價。

另項目亦錄得個別大手客入市，中原高級資深營業董事麥成輝稱，有家庭客大手購入兩伙單位，分別作自住及贈予父母，兩單位各位於3座中層B室及5座低層B室，共涉逾2100萬元。麥續指，上述買家其中一伙單位樓價低於1000萬元，相信可承做八成按揭。

西營盤藝里坊．1號 現撻訂

其他新盤方面，市場再錄撻訂個案，其中恒地（0012）西營盤藝里坊．1號有買家撻訂。據成交紀錄冊顯示，上述撻訂單位位於藝里坊．1號16樓J室，實用面積223方呎，開放式間隔，本月初以約740.8萬元成交，實呎33,223元。惟買家其後選擇撻訂離場，料損失樓價5%訂金、即約37萬元。