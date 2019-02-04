新德園劈價350萬 呎價低3個月前一成

【明報專訊】社會局勢不穩，不少業主擴大議價空間。市場消息指，九龍塘新德園一幢洋房減價逾「3球」後易手，該物業為雙號屋，實用面積2822方呎，連同一個車位，原業主早前以6800萬元放售，惟乏買家洽詢，累積減價350萬元或5%後，以6450萬元易手，實呎22856元。對比同屋苑單號洋房，實用2375方呎，今年8月以6000萬元成交，實呎25263元，是次呎價較3個月前低約一成。原業主2009年以2,768萬元購入洋房，持貨10年，帳面獲利3682萬元或1.3倍。
雅濤居業主移民 3房980萬沽
馬鞍山雅濤居有業主因移民在即，減價「1球」沽出物業。美聯首席高級營業經理陳少鴻表示，雅濤居2座低層A室，實用779方呎，3房套連儲物室間隔，原業主早前已計劃移民，並開價1080萬元放盤，惟見近月社會局勢不穩，市况有變，故增加議價空間，累減100萬元或9%後，最終以980萬元獲同區換樓客承接，實呎12580元，屬市價成交。元朗凹頭新盤山水盈開售，帶動同區二手成交，項目毗鄰的元朗爾巒新近亦錄得一宗3房戶成交個案。利嘉閣分行經理陳奕熙表示，該單位為茵羅洛斯大道6B座中高層B室，實用面積696方呎，3房套間隔，望河景。
原業主於上月起以900萬元放售，經買賣雙方議價後，減價18萬元或約2%，終以882萬元成交，實呎12672元。
十大屋苑方面，上月全月共錄29宗成交的鰂魚涌太古城，本月交投放緩，半月暫錄11宗成交，其中位於銀星閣高層F室，實用面積719方呎，3房間隔，以1525萬元成交，實呎21210元。