新德園劈價350萬 呎價低3個月前一成

雅濤居業主移民 3房980萬沽

馬鞍山雅濤居有業主因移民在即，減價「1球」沽出物業。美聯首席高級營業經理陳少鴻表示，雅濤居2座低層A室，實用779方呎，3房套連儲物室間隔，原業主早前已計劃移民，並開價1080萬元放盤，惟見近月社會局勢不穩，市况有變，故增加議價空間，累減100萬元或9%後，最終以980萬元獲同區換樓客承接，實呎12580元，屬市價成交。元朗凹頭新盤山水盈開售，帶動同區二手成交，項目毗鄰的元朗爾巒新近亦錄得一宗3房戶成交個案。利嘉閣分行經理陳奕熙表示，該單位為茵羅洛斯大道6B座中高層B室，實用面積696方呎，3房套間隔，望河景。

原業主於上月起以900萬元放售，經買賣雙方議價後，減價18萬元或約2%，終以882萬元成交，實呎12672元。

十大屋苑方面，上月全月共錄29宗成交的鰂魚涌太古城，本月交投放緩，半月暫錄11宗成交，其中位於銀星閣高層F室，實用面積719方呎，3房間隔，以1525萬元成交，實呎21210元。