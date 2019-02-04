CCL八大指數齊升 8個月首見 尚未反映連日三罷警民衝突升級影響

明報記者 張允亭

值得一提的是，是次公布的指數正反映放寬按保後的首周市况，至於近期連日「三罷」行動對樓市影響，預料於下月公布的CCL才逐漸浮現。

事實上，對上一次CCL八大指數齊升，要追溯至今年3月底，即反修例風暴前，當時樓價正處於上升階段；及後受社會運動爆發衝突及中美貿易戰的雙重打擊下，CCL八大指數曾於今年8月底，即約12周前錄得齊跌局面。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，按目前迹象，可確認樓市已進入反彈上升階段，預計未來數周樓價會維持升勢。

中小型戶及大型屋苑升幅最勁

CCL最新報182.1點，按周升1.51%，升幅逾7個月最勁，兩周則累升1.73%；反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass，最新報183.66點，按周升1.80%，升幅為84周、即約21個月最大，兩周累升2.18%；CCL(中小型單位)最新報182.28點，按周升1.77%，升幅同為84周、即約21個月最大，兩周累升2.04%。CCL(大型單位)報181.19點，按周升0.20%，結束兩周連跌。另外，值得留意，10月31日美國聯儲局宣布減息0.25厘，對樓市影響將於下周CCL反映。

分區方面，亦錄得四區樓價齊升，為32周、即約8個月以來首見。升幅最顯著的新界西CCL Mass報166.23點，按周升1.64%；新界東CCL Mass報191.68點，按周升0.88%；港島CCL Mass報190.83點，按周升3.15%；九龍CCL Mass報178.75點，按周升1.31%。

警民衝突升溫 睇樓量連跌兩周

與此同時，最新公布的美聯樓價指數報168.15點，按周上升0.23%，兩周累升0.49%。數據反映，樓價跌勢喘定，並已輕微回升。另樓價指數回升之際，本年迄今樓價累積升幅，亦輕微擴闊至約4.43%。

另一邊廂，警民衝突令社會運動升溫，而「三罷」行動下，本港多區交通受阻令買家入市意欲再度下降，本周末睇樓量受挫。據利嘉閣地產研究部估算，全港50個指標屋苑於本周末預約睇樓共錄1,325組，按周急跌16.1%，並連跌兩周。