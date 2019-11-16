白宮顧問:中美快達協議 美股再新高

美消費者支出上月恢復增長

美國消費者的上月支出恢復增長。衡量商店、餐廳、網購情况的零售銷售額，經季節因素調整在10月按月增長0.3％，由9月的萎縮0.3％反彈，升幅略高於預期。上月加油站的支出增長1.1％，有助於推動上個整體銷售增長。每月的零售額可能會有波動，但10月的整體升幅與今年的上升趨勢一致。8至10月銷售額，與前3個月相比增長1.1％。今年頭10個月的銷售額與去年同期相比增長3.1％。

內地電商巨擘京東昨公布，第三季淨收入按年增28.7%至1348億元人民幣（約1505億港元），增幅是5季最高。同期淨服務收入按年增47％至160億元人民幣。上季超過70％新客戶來自低線城市。京東股價昨早段升3%，創52周新高。

前高層爆UA提前入帳造假

因會計問題面臨美國聯邦機構調查的運動裝生產商Under Armour（UA），有幾名前高層向《華爾街日報》爆料，指為完成銷售目標，UA曾提前計入未來季度的收入，以掩飾2016年市場對UA運動服裝需求放緩的現實。根據銷售、物流、採購和財務部門前高層的說法，這UA要求零售商提前進貨，並提早將部分貨品轉送至特價商品連鎖店，以便在一個季度的最後幾天計入銷售額。

這些前高層稱，UA反覆利用這些手段，助延續銷售額連續26個季度增長20%的成績。消息稱，聯邦機構的調查範圍，包括UA在2016年底的業績。

（綜合報道）

[國際金融]