股神新寵RH西方石油曝光 輕微減持蘋果 富國持倉減7%

RH之前名為「復修硬件」（Restoration Hardware）。雖然受到高級房地產市場低迷的影響，RH仍透過擴大會員計劃，並改善其約70個門市的購物體驗，提高了收入及利潤率。RH的股價自5月底以來上漲1倍以上，估計巴郡上季的平均買入價為170.83美元。

承諾向西方石油注資780億

在巴郡上季購入西方石油的股票前，巴郡於4月承諾向西方石油注資100億美元（780億港元），助其斥資550億美元收購美國油企Anadarko，以抵禦雪佛龍（Chevron）的出價。根據注資協議，巴郡將可獲西方石油10萬股優先股，每股價值10萬美元，並可每年獲得8厘股息。此外，巴郡還可以每股62.5美元的行使價，購入最多8000萬股西方石油。不過西方石油股價周四收市跌至37.76美元，估計巴郡的平均買入價為44.47美元。

巴郡的文件未透露這些投資部署，是由巴郡投資經理庫姆斯（Todd Combs）、韋希勒（Ted Weschler），還是巴菲特本人拍板。一般來說，巴菲特只會進行大額投資，例如決定重倉蘋果和美銀。巴郡在第三季也減持了部分股票，蘋果的持股按季減少約0.3%，煉油廠Phillips 66的持股則減少6%，富國銀行的持股也減少7%。

巴郡現金高達1282億美元

截至9月底，巴郡持有的現金和現金等價物達1282億美元，是巴菲特認為巴郡最低所需的6.4倍。最新的申報反映，當美股指數持續高企，巴郡難以通過收購或股權投資來有效運用手上的資金。不過巴郡也吸引到激進投資者阿克曼（Bill Ackman）的投資。他的對沖基金Pershing Square資本管理今年早前購入了巴郡的股份，並在第三季增持約50萬股，使其持股量達到400萬股，相當於巴郡B股的0.3％。

索羅斯趁低吸納波音

近期股價顯著回落的波音，也吸引到一些知名投資者的興趣。對冲基金經理泰珀（David Tepper）的阿帕盧薩資產管理公司上季斥資1140萬美元，購買了3萬股波音。「金融大鱷」索羅斯的基金管理公司也購入了5500股波音，約值200萬美元。

（綜合報道）

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