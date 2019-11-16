互聯互通5周年 北向成交多南向逾倍

北水佔港股成交額約8.62%

港交所昨日公布互聯互通5年的主要交易數據，截至今年10月底，北向累計成交174,110億元人民幣，累計8,600億元人民幣淨流入內地股票市場。北水方面，南向港股通則累計成交87,480億港元，累計9,870億港元內地資金淨流入港股。

滬港通自2014年11月17日啟動，而深港通則在2016年12月5日啟動，現時北水對港股走勢舉足輕重。2014年的北水日均成交額約4.64億港元，佔港股日均成交額約0.92%；今年首10個月的北水日均成交額達53.32億港元，佔港股日均成交額約8.62%。

李小加：讓機制愈來愈方便

港交所（0388）行政總裁李小加表示，自開通以來，滬、深港通贏得市場青睞，亦開創了全新的資本市場雙向開放模式，幫助中國投資者進行多元化的海外資產配置，也方便了國際投資者透過可靠、高效、便利的渠道投資內地市場，未來會繼續與監管機構和內地同業讓互聯互通機制愈來愈方便、投資體驗愈來愈好。

香港和海外投資者通過滬深股通持有A股的總額不斷增長，由2014年底的865億元人民幣，增至今年10月底的12,212億元人民幣。內地投資者透過港股通的港股總額同樣持續攀升， 由2014年底的131億港元，增至9,995億港元。