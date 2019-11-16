澳門第3季經濟實質收縮4.5%

指受外部需求持續放緩影響

當地統計局指出，第三季服務出口跌幅擴大，下跌多達4.7%，主要受到外部需求持續放緩影響有關。留宿旅客入境人次按年跌1.2%，不過夜旅客則錄得升幅；但由於留宿旅客及不過夜旅客的人均消費均錄得較大跌幅，致使其他旅遊服務出口下跌12.4%。另一方面，受貴賓廳業務跌幅擴大拖累，博彩服務出口按年下跌4.2%。服務進口則按年上升2.1%。由於澳門的本地生產總值組成中，貨物及服務淨出口佔比高達50.5%，而當中貨物出口佔比較小，因此若服務出口出現負增長，則會影響整體經濟增長表現。

其他環節方面，第三季固定資本形成總額下跌8.5%，與住宅項目投資減少及不動產經營毛利相應下跌有關；私人消費及政府最終消費則分別增加2.8%及4.3%。政府在本季度建築方面投資則大幅攀升131.3%，設備投資則減少19.3%。

貴賓博彩展望不樂觀

澳門貴賓博彩業界展望第四季的表現不太樂觀。當地博彩業中介人協會會長郭志忠接受博彩業媒體《GGR Asia》訪問時指，貴賓博彩業第四季仍被陰影籠罩，對第四季的貴賓博彩收入不樂觀，相信這與持續的中美貿易紛爭，影響賭客訪澳意欲有關，並預期若干本地小型博彩中介人會繼續面對市場整固。目前他難以估計，明年一月博監局每年的持牌博彩中介人數目，最終會減少至多少水平。