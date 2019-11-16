國泰推長者8折特惠票

集團航空顧客及商務總裁林紹波早前曾表示，上月訪港需求持續疲弱，來港乘客人次較去年同期下跌35%，離港客運量則下跌13%，乘客運載率較去年同期下跌4個百分點至77.6%，除了客運量及乘客運載率下滑外，整體客運收益率持續受壓。他續指，集團短期內前景非常不明朗，預期年底前仍面對重重挑戰，下半年財務表現將較上半年大為遜色，預期今年底前訪港和離港機位預訂表現仍疲弱。

港燈准中小企食肆延繳費兩月

港燈（2638）昨日亦公布，鑑於中小企餐飲業受近期社會事件衝擊較大，而電費佔經營開支比例亦較其他行業相對為高，港燈將推出「中小企食肆延交電費計劃」，稍後發信邀請合資格的商戶參加。港燈指出，所有位處港燈供電範圍、符合中小企定義（即僱用少於50人）、持有有效商業登記及飲食業牌照的食肆，均可申請把12月以及明年1月份的電費，延期2個月繳交。