港全年經濟料負增長1.3% 10年最差 首3季收縮0.6% 政府:經濟復蘇需結束暴力

明報記者 歐陽偉昉

香港第三季實質經濟增長按年下跌2.9%，歐錫熊指出，內部需求在第三季明顯轉差，反映本地社會事件對與消費相關的活動構成嚴重干擾，以及經濟前景欠佳削弱消費及投資情緒。第三季私人消費開支按年下跌3.4%，為2009年首季以來首次錄得按年跌幅，消費佔GDP比重為三分之二，因此下跌影響相當大。歐錫熊表示，社會回復平靜，有助改善市民消費氣氛和營商情緒，政府亦會監察情况，有需要時推出措施「撐企業、保就業」。

政府將適時推「撐企業保就業」措施

第三季失業率微升至2.9%，保持在低水平。不過歐錫熊表示失業率為滯後數據，未來會上升一段時間，不過實質時間較難預期。零售、餐飲和住宿服務業面對較大壓力，其中餐飲業失業率為6%，不排除會繼續上升。以上三個行業僱用60萬人，近八成是低技術勞工。

指商界關注社會狀况 延投資

第三季本港貨物出口實質跌幅按年跌至7.1%，中美首階段貿易協議有望達成，歐錫熊指出雙方在一些主要議題上仍有分歧尚待解決，存在不確定因素，而且11月和12月的訂單已經接下，按照前兩個月情况，預料出口會繼續疲弱。第三季整體投資開支按年下跌16.3%，歐錫熊指投資跌幅相當大，本地營商氣氛悲觀，商界關注社會狀况延遲投資決定，不過未見外資大規模撤出香港。

經季節性調整，第三季經濟按季下跌3.2%，連跌兩季步入技術性衰退，歐錫熊表示，第三季收縮擴闊，第四季亦未見特別好轉，是經濟衰退的開始。過往經驗經濟衰退一般會維持四至五個季度，不過今次情况主要由社會狀况引起，因此較難以經濟方法預期維持多長時間。

上修全年通脹預測至3%

第三季通脹按年上升3.3%，比次季上升0.4個百分點，主要是豬肉價格上升推高通脹1個百分點，除此以外通脹溫和。政府輕微上修全年通脹預測，由2.7%升至3%，雖然豬價短期內仍然略為高企，不過環球經濟疲弱有助減少輸入性通脹。