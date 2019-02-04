人行出乎意料再投2000億元MLF

在當日無MLF到期的情况下，人行展開中期借貸便利操作2000億元，期限為1年，中標利率為3.25厘，與本月初下調後的MLF利率保持一致。人行本月初已進行4000億元MLF操作，但當時是為到期的MLF續期而進行的。人行則指出，進行MLF是為對冲稅期高峰等因素，讓銀行體系流動性總量處於合理充裕水平。

人行又表示，昨日是對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點的第二次調整，釋放長期資金約400億元。

發改委研撤汽車限購穩消費

除人行放水外，發改委昨日亦表示，擬取消汽車限購。發改委發言人孟瑋昨日稱，要穩住汽車消費的大頭，及破除對汽車消費的限制，會研究推行逐步放寬或取消汽車限購的具體措施。

今年10月社會消費品零售總額按年增長7.2%，表現遜於預期，汽車作為重要消費品之一亦錄得跌幅。據中國汽車工業協會數據，今年10月中國汽車銷量按年下跌4%，為連續第16個月下滑。