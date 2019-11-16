恒指一周跌1324點 3個月最傷

藍籌股表現方面，本地地產股包辦了一周跌幅榜的首五位（見表），其中新鴻基地產（0016）表現最差，一周累跌11.02%，昨日收報107.4元；其次為太古股份（0019）累跌10.76%，收報68.4元，而全周表現最好則為石藥（1093），但仍然累跌0.7%。

不過，醫藥股仍然領升表現突出（見表）。其中華領醫藥（2552）獲大行高盛唱好，稱旗下新產品研究結果正面，重申「買入」評級，昨日華領大升逾25%，收報5.16元。歌禮製藥（1672）擬回購最多1.12億股，昨日亦升14%，收報4.5元。百濟神洲（6160）自主研發的抗癌新藥早前獲美國批准上市，昨日升亦7%，收報125.2元。恒指夜期變動不大，至晚上11時報26321點，低水6點。

京華山一研究部主管彭偉新表示，本地情况難見出路，恒指基本上是高開低收，預料未來支持位或徘徊在26000水平，至於下周一（18日）美國會否通過《香港人權及民主法案》亦為關鍵，認為若法案通過將對港股造成很大的衝擊影響。板塊方面，他認為，本地地產股目前不值得低撈，其息率不高，加上波動性大，要視乎投資者能否「捱跌」，又指目前較多人留意醫藥股及物管股，但實在「貴得好緊要」，大部分都要在超高風險下「炒」。

富昌料後市續跌 看好內需醫藥股

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，港股走勢主要由本地社會因素主導，估計下周後市跌勢持續，恒指支持位會在26000水平，若無利好消息料短期難有反彈，會看好內需股如百威亞太（1876），及表現較強勢的醫藥股，例如石藥（1093）、中生製藥（1177）、藥明生物（2269）。