3新股掛牌兩潛水 鵬飛瀉25%

本周13新股 10跌穿招股價

唯一招股價能保不失的是GEM板上市新股永聯豐（8617），該股早前公開發售錄得近62倍超購，一手中籤率僅有30%，最終中間定價0.55元。永聯豐昨日開市不升不跌，全日一直於招股價水平徘徊，至收市前上升，最終報0.56元，升1.8%。

本周港股總計迎來13隻新股，看似熱鬧非常，但截至昨日其中10隻已跌穿招股價，包括大型新股中國飛鶴（6186）。中國飛鶴昨日再跌0.7%，報7.43元，累積較招股價跌近1%。周三上市、首日掛牌曾飈升逾兩成的Sprocomm Intel（1401）昨日亦跌8.8%，報0.465元。生物醫藥股中國抗體（3681）跌勢慘重，上市不到一周已較招股價潛水近四成，昨日反彈8.6%，收報4.8元。