3新股掛牌兩潛水 鵬飛瀉25%

【明報專訊】近期上市的新股齊顯疲態，昨日3隻首掛的中小型新股均不見熱炒。其中兩隻於主板掛牌，內房股新力控股（2103）集資21.1億元，於內地有逾100個地產項目，惟市場反應冷淡，公開發售認購未足額，該股昨日收市微跌0.75%，報3.95元。每手1000股，每手帳面蝕30元。上限定價1.58元的中國鵬飛（3348）昨日更狂瀉25%，收報1.19元。每手2000股，每手帳面蝕780元，5名「頂頭槌」認購散戶，每手頭槌飛帳面蝕逾27萬元。
本周13新股 10跌穿招股價
唯一招股價能保不失的是GEM板上市新股永聯豐（8617），該股早前公開發售錄得近62倍超購，一手中籤率僅有30%，最終中間定價0.55元。永聯豐昨日開市不升不跌，全日一直於招股價水平徘徊，至收市前上升，最終報0.56元，升1.8%。
本周港股總計迎來13隻新股，看似熱鬧非常，但截至昨日其中10隻已跌穿招股價，包括大型新股中國飛鶴（6186）。中國飛鶴昨日再跌0.7%，報7.43元，累積較招股價跌近1%。周三上市、首日掛牌曾飈升逾兩成的Sprocomm Intel（1401）昨日亦跌8.8%，報0.465元。生物醫藥股中國抗體（3681）跌勢慘重，上市不到一周已較招股價潛水近四成，昨日反彈8.6%，收報4.8元。