孖展息達4.58厘 阿里首日超購逾倍 頭槌飛6日利息達80萬 券商籲現金認購

明報記者 馬迪帆

近期新股孖展息率高企，阿里並非首例，散戶借錢抽新股成本均明顯增加。以阿里為例，本地老牌券商耀才提供3.88厘息，最多借九成五，內地券商富途則提供4.5厘息，最多借九成。即使一向息口偏低的銀行方面，部分孖展息亦超過4厘（見表）。以時富最高4.58厘息計算，假設散戶認購100手阿里，借九成即約171萬元，6日認購期孖展息近1290元。相較下，今年9月百威亞太（1876）上市時，孖展息約2.5厘，若借同一金額，按百威時的息率計算，6日息僅要約700元。

孖展息比百威亞太時高近倍

罕見高息孖展對大手飛影響更大，倘以「頂頭槌飛」認購625萬股阿里，借九成即10.68億元，按4.58厘計息，期間需要付息80.4萬元。假設息口低企2.5厘，則僅需付息44萬元。輝立證券企業融資主任陳英傑表示，阿里孖展認購情况不算熱烈，相信與認購成本高企有關，建議散戶若非有大量借錢需要，可以考慮以現金入飛。他又表示，綜合阿里情况，相信最終整體可錄得約10倍的超購。

信誠料上市後有5％至一成升幅

不過，亦有業內人士看好阿里後市，認為孖展客未必「蝕底」。信誠證券聯席董事張智威表示，昨日為孖展認購第一日，不排除有投資者計劃等到下周才「入飛」。他認為，雖然阿里定價未出現預期中的折扣，息口又高企，但相信該股上市後可有5%、甚至一成的升幅，孖展客依然有機會打和甚至贏錢離場。一通行政總裁宓光輝亦表示，相信阿里短期內可有一成升幅，不過走勢要參考美股，因此上落將較為波動。

張勇：望為港未來貢獻綿薄之力

阿里昨日終上載招股章程，正式宣布定價上限188元，全球發售5億股，計入超額配售權，最多集資1081億元，公司估值則達到4.021萬億元。除補充發售資料外，招股章程亦附有阿里董事局主席張勇向投資者撰寫的信。張勇在信中提及香港局勢，他表示，過去幾年香港資本市場發生許多「令人鼓舞的重大改革」，當前香港社會處於「發生諸多重大變化的時刻」。他表示，阿里相信香港美好未來，希望貢獻綿薄之力，參與到香港的未來建設之中。