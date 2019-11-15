恒地落山道舊樓申強拍 估值8.36億

豪華戲院重建商廈料獲開綠燈

據恒地年報顯示，整個項目涉及5條街，橫跨土瓜灣道、落山道、下鄉道、麗華街及美華街，地盤面積42,506方呎，總樓面面積約374,355方呎，而恒地已於該區擁有發展項目，分別為大型屋苑翔龍灣及單幢物業傲形，料能產生協同效應。資料顯示，上述申請為今年第35宗強拍申請，較去年同期的29宗申請，按年增加6宗或21%。

另一邊廂，有業主改劃發展市區項目。由戲院大王陳俊巖家族持有的旺角道4至4A號豪華戲院，早前向城規會申請改劃重建銀座式商廈，有關申請將於今日審理，規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料今日順利獲通過。資料顯示，陳俊巖家族擬以9倍地積比作重建旺角豪華戲院，計劃重建1幢24層高（包括2層地庫及3層平台）銀座式商廈，總發展樓面約10.8萬方呎，當中逾七成樓面用作寫字樓用途。