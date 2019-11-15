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名人鐘錶老闆1.28億購駱克道舖

【明報專訊】雖然近日社會運動不斷升溫，直接影響商舖市道，更出現不少蝕讓個案，但仍有投資者入市。如名人鐘錶珠寶老闆，上月以1.28億元購入銅鑼灣駱克道一個地舖，料為反修例風暴後區內最大宗舖位成交。

反修例風暴後區內最大宗舖位成交

土地註冊處資料顯示，銅鑼灣駱克道529號地下，面積約1000方呎，上月初以1.28億元易手，呎價約12.8萬元，買家以Greatest Dragon Limited作登記，董事為名人鐘錶珠寶老闆梁建恩。該舖位於銅鑼灣書店樓下，是次成交料為區內自反修例風暴後最大宗舖位成交。原業主早於1975年以約56萬元購入，持貨44年帳面獲利逾1.27億元，物業勁升近228倍。

筲箕灣地舖730萬沽 7年蝕600萬

雖然有投資者於舖市低潮時，大手購入核心零售區舖位，但民生舖位則錄大幅蝕讓個案。市場消息指，筲箕灣工廠街30號莊士軒地下5號舖，面積435方呎，最新以約730萬元售出，呎價約16,782元，若以現時租金約2.6萬元計，回報約4.2厘。

據悉，原業主早於2012年以1330萬元購入，持貨7年後帳面勁蝕600萬元，蝕幅約45%。同廈地下3號舖，上月亦以510萬元售出，以面積245方呎計，呎價20,816元，原業主2013年以930萬元買入，帳面蝕420萬元，蝕幅45%，舖位現月租1.5萬元，回報約3.5厘。

相關字詞﹕工廠街 莊士軒 舖位蝕讓 舖位成交 駱克道 梁建恩 名人鐘錶珠寶

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