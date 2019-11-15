啟德跑道區首幅地獲批建6幢住宅

另會德豐山頂加列山道63號賽詩閣，則獲批建1座8層高（在1層地下低層）住宅連會所設施，涉及4.24萬方呎樓面；原由長實（1113）及電能實業（0006）持有的山頂道86至88號，最新獲批建2座3層高（在1層車庫之上）洋房，涉及9973方呎樓面。

會德豐山頂賽詩閣批建8層住宅

恒地去年10月以13.682億元奪得的市建局長沙灣青山道/元州街項目，則批建1座29層高（在4層基座及1層地庫之上）商住項目，涉及15.99萬方呎；同系紅磡黃埔街22至24號、必嘉街88至90A號，則批建1幢25層高商住項目，涉4.2萬方呎。因整個黃埔街重建項目規模龐大，發展商分期申請圖則，今年5月份已批建3幢商住樓宇，共涉33.7萬方呎。

此外，去年初由周大福或有關人士以約1.96億元購入的長沙灣順寧道330至336號前公務員合作社舊樓翠華閣，則獲批建1座22層高商住物業，涉逾4.82萬方呎。