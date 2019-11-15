駿嶺薈上載樓書 12套房大屋矚目

提供104伙 樓花期不足半年

據駿嶺薈樓書所見，項目設分層及洋房兩部分，共提供104伙，預計於明年3月落成，樓花期僅約5個月。項目全為大單位，分層部分實用面積1588方呎起，最大一伙為2座15樓C室，實用2984方呎，連291方呎平台及2297方呎天台。

至於洋房部分，則設56幢，實用面積2710方呎起，最誇張是有兩幢實用面積超過1.07萬方呎的洋房。最大數到62號洋房，實用面積10,727方呎，樓高4層，相信為新界區面積最大的屋苑式洋房，而花園面積亦達5037方呎，另設2991方呎天台，就樓書所見，內設12間套房及私家泳池。

山水盈收280票 超額3倍

此外，部分新盤無懼警民衝突升溫推售，安排於今天進行首輪銷售的山水盈，昨午1時截止登記。發展商指出，共收約280票，以首批發價單出售的67伙計，超額約3.2倍。該盤今日另有15個單位即日起招標。恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣昨更新價單，原由發展商提供的最高樓價九成一按，改為最高樓價八成。

煥然壹居實呎逼2萬破頂

另方面，市建局啟德煥然壹居周三連錄兩宗成交，成交紀錄冊顯示，啟德煥然壹居H2座17樓F室，實用554方呎，成交價1088.1萬元，實呎19,641元，成交價及實呎均創屋苑新高，而H3座1樓A室，實用562方呎，成交價則為896.3萬元，實呎15,948元。據銷售安排顯示，煥然壹居於前日推出30伙，供土瓜灣銀漢街44至54A號（雙數）及榮光街72至118號（雙數）之KC-014重建項目之重建戶認購。