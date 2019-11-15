中原分行遭破壞 施永青：不胡亂猜測

美聯君傲灣分行傳被「裝修」

從網上流傳的影片，數名黑衣人以硬物打爛中原地產紅磡黃埔新邨嘉富樓分行的櫥窗，再進入舖內搗亂。據悉，店內一片凌亂，商舖內的假天花被拆下，辦公桌上的文件、物業宣傳單張散落一地，部分更散落至紅磡道、黃埔花園一帶，而擺放放盤資料櫥窗架，亦被拆掉。昨日早上該分店的員工曾返回分行收拾物品，店舖隨即封上白色圍板暫停營業。而同一條街上，其他的代理行則未有被破壞。

除中原地產外，另一龍頭代理美聯物業，旗下將軍澳君傲灣分行，亦於上周六（9日）傳曾被「裝修」，就市場流傳相片所見，該分店的玻璃門被打碎，而店內的物品則未有損毀。

本報就上述事件向美聯物業查詢，美聯表示，日前將軍澳有一間分店玻璃門意外受損，已迅速清理，目前運作正常。