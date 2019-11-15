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中原分行遭破壞 施永青：不胡亂猜測

【明報專訊】由反修例掀起的社會紛爭愈演愈烈，部分地產代理分店亦遭殃。本港龍頭地產代理中原地產，其位於紅磡黃埔新邨嘉富樓地下的分店，日前被示威者破壞，分店內的物件散落一地，據悉，該店員工已調往鄰近分行工作。連同上述黃埔新邨分行，中原地產自今年6月起反修例風波發生後，至今最少有4間分店被破壞，其他被破壞的分店全位於新界區，包括上水、天水圍及馬鞍山分店。本報記者就此事向中原集團主席施永青查詢，他指現階段無法了解實際情况，不作胡亂猜測。

美聯君傲灣分行傳被「裝修」

從網上流傳的影片，數名黑衣人以硬物打爛中原地產紅磡黃埔新邨嘉富樓分行的櫥窗，再進入舖內搗亂。據悉，店內一片凌亂，商舖內的假天花被拆下，辦公桌上的文件、物業宣傳單張散落一地，部分更散落至紅磡道、黃埔花園一帶，而擺放放盤資料櫥窗架，亦被拆掉。昨日早上該分店的員工曾返回分行收拾物品，店舖隨即封上白色圍板暫停營業。而同一條街上，其他的代理行則未有被破壞。

除中原地產外，另一龍頭代理美聯物業，旗下將軍澳君傲灣分行，亦於上周六（9日）傳曾被「裝修」，就市場流傳相片所見，該分店的玻璃門被打碎，而店內的物品則未有損毀。

本報就上述事件向美聯物業查詢，美聯表示，日前將軍澳有一間分店玻璃門意外受損，已迅速清理，目前運作正常。

相關字詞﹕被裝修 美聯物業 中原地產 反修例風波

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