二手急降溫 十大屋苑成交跌六成 喜雅首現蝕讓 君臨買家「縮沙」損失125萬

明報記者 葉煜燊

放寬按保加上減息，整體二手市場氣氛回暖，交投亦顯著上升，十大屋苑由上月上半個月的44宗成交，急增至上月下半個月207宗，大增3.7倍，令上月全月共錄251宗，創7個月新高。然而社運持續升溫，導致交投急跌，過去4日「三罷」期間十大屋苑僅錄得11宗成交，有半數「捧蛋」，其中沙田第一城交投最旺，共錄4宗成交。綜合代理消息指，「三罷」影響市面交通，各大型屋苑睇樓量亦較上周同期下跌五至八成。

按保效應減退 上半月僅80宗

十大屋苑交投受創之際，市場不但錄得蝕讓，亦錄得買家撻訂個案。中原分行經理雷澤麟表示，喜雅2座高層D室特色戶，實用面積1065方呎，3房套房間隔，業主原叫價1750萬元，經議價後減價127萬元或7.3%，終以1623萬元成交，實呎15,239元；買家屬首置客。原業主於2015年7月招標形式以1550萬元一手買入，持貨4年，帳面僅獲利73萬元或5%，惟扣除印花稅、代理佣金及各項雜費約74萬元，實微蝕1萬元。

另消息指，上月以2500萬元售出的九龍站君臨天下2座高層E室，買家近日撻訂，估計損失約125萬元訂金及佣金等，業主再把單位以2700萬元放售，以單位實用818方呎計，實呎叫價3.3萬元，加價約200萬元或8%。

「三罷」影響 將軍澳睇樓量大跌

此外，上月放寬按保後僅一周便錄得逾百宗成交的將軍澳區，近日交投亦急跌。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，區內本月至昨日暫錄71宗成交，交投明顯下挫；其中過去4日「三罷」下，該行睇樓量僅約10組客，較上周同期大跌五成，甚至有5組原先預約睇樓的客人，亦取消睇樓。

都會駅2房900萬成交破頂

不過還有睇好後市的買家願意高位入市。美聯物業營業經理林志堅表示，將軍澳都會駅2期城中駅6座極高層B室，實用面積503方呎，原業主上月開價910萬元放售，經議價後微減10萬元或1.1%，以900萬元成交，創屋苑兩房新高，實呎17,893元。原業主於2016年10月以710萬元購入，額外印花稅（SSD）期屆滿即易手，帳面獲利190萬元或27%。