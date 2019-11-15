經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：財仔趕套現 冀社運快完

【明報專訊】近日有很多開財務公司的朋友搵我，他們開門見山話有好嘢益我，因為在社運下，有很多債仔的物業斷供，他們希望可以低價賣給我，而所謂低價，就是收回借出去的債務。我老實不客氣話，這樣就即係交個波畀我，借出去的錢如潑出去的水，雖然有物業做抵押，但當樓市仍然上升時還有機會收回，但樓市下跌，財仔想全身而退是很艱難的，如果不大幅減價，實在很難賣得走，而且現在最大件事就是經營財務公司根本不懂得或者不敢收債，最佳辦法當然是將債務賣畀其他人，不過，這個如意算盤很難打得響。

一般來說， 財務公司借錢出去並不是睇物業質素，而是睇估價報告，比較進取的財務公司可以借到估價八成，亦有很多人問財務公司借錢買樓，財務公司有一個錯覺，就是即使樓價下跌，債仔唔還錢，他們可以立刻將物業變成銀主盤，以低市價兩成將物業賣走，理論上是萬無一失。

局勢不明 買家勁鋤價

不過，有兩個因素是財仔並沒有考慮的，就是打算買那些銀主盤的人，大多數已經有物業，換句話說，如果銀主盤是住宅單位，買家就要付等同樓價15%的DSD，財仔的兩成差額立刻不見了一大截，再加上樓價早已下跌一成，未來局勢又不明朗，任何人買樓都會要求大幅減價，財仔的銀主盤是不容易賣得走，這亦是最近有咁多財仔搵我買樓的原因。

買家要求高 要平又要靚

財仔還未知道一件事，就是現在買樓的人，不但價錢要平，而且質素要高，即使價錢平但質素唔高他們也不會考慮，而財仔借錢出去的時候並沒有考慮這個因素，只是參考估價報告，令到現在的銀主盤質素非常參差，有部分的確是不容易賣得走，或者由於這個原因，財仔亦不敢收樓，反而令那些業主有一條生路，倘若社運在短期內結束，香港又可以自我修復，那些業主回復供樓能力，財仔的困難就會得到解决。

然而，社運會不會短時間內結束，香港又可不可以及時自我修復，一般人都會持非常悲觀態度，如果有人話可以，他並不是悲觀的人，只不過是呃大家。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

阿里今起招股 入場費18990元 集資最多1081億元 消息：配售已足額認購
阿里今起招股 入場費18990元 集資最多1081億元 消息：配售已足額認購
首隻新股完全無紙化招股 傳為避開暴力衝突
首隻新股完全無紙化招股 傳為避開暴力衝突
港元短期拆息衝上逾3厘
港元短期拆息衝上逾3厘
金融壹帳通申紐交所上市 首3季蝕逾10億人幣
金融壹帳通申紐交所上市 首3季蝕逾10億人幣
騰訊績後跌穿320元 拖累港股挫248點
騰訊績後跌穿320元 拖累港股挫248點
內地經濟數據全遜預期 高盛：今季GDP增長跌穿6%風險增
內地經濟數據全遜預期 高盛：今季GDP增長跌穿6%風險增
國務院再出招 下調基建項目資本比例
國務院再出招 下調基建項目資本比例
Burberry半年業績 港收入雙位下跌
Burberry半年業績 港收入雙位下跌
畢馬威辭任核數師 361度曾暴跌38%
畢馬威辭任核數師 361度曾暴跌38%
利標中期虧損收窄 削成本速度勝預期
利標中期虧損收窄 削成本速度勝預期
西藏水資源大股東稱持股被挪用
西藏水資源大股東稱持股被挪用
海康威視兩董事涉違規受查
海康威視兩董事涉違規受查
稅局追潘祖明稅 終院駁回 指屬思捷「分手費」毋須繳稅
稅局追潘祖明稅 終院駁回 指屬思捷「分手費」毋須繳稅
LINE傳與日本雅虎合併
LINE傳與日本雅虎合併
Google擬進軍網銀服務 分析：為蒐集消費者數據
Google擬進軍網銀服務 分析：為蒐集消費者數據
美國會諮詢機構：宜強制上市中資披露與中國政府關係
美國會諮詢機構：宜強制上市中資披露與中國政府關係
Disney+首日錄千萬訂戶 迪士尼股價創新高
Disney+首日錄千萬訂戶 迪士尼股價創新高
張兆聰：強股靠穩 中芯可投機買入
張兆聰：強股靠穩 中芯可投機買入
盧駿匡：恒指能否守住25521點受關注
盧駿匡：恒指能否守住25521點受關注
張宗永：是時候來個休戰期
張宗永：是時候來個休戰期
技術取勝：永升生活短線或回試低位
技術取勝：永升生活短線或回試低位
「岳少」囡囡 匯豐活動搶鏡
「岳少」囡囡 匯豐活動搶鏡
調查：市民聖誕消費欲未減
調查：市民聖誕消費欲未減
劉思明：大巿續調整 低吸大型強勢股
劉思明：大巿續調整 低吸大型強勢股
周顯：統計趨勢駁造假 天貓聰明
周顯：統計趨勢駁造假 天貓聰明
海外買家回流 悉尼樓市重拾升軌 代理料明年低位反彈5%
海外買家回流 悉尼樓市重拾升軌 代理料明年低位反彈5%
二手急降溫 十大屋苑成交跌六成 喜雅首現蝕讓 君臨買家「縮沙」損失125萬
二手急降溫 十大屋苑成交跌六成 喜雅首現蝕讓 君臨買家「縮沙」損失125萬
中原分行遭破壞 施永青：不胡亂猜測
中原分行遭破壞 施永青：不胡亂猜測
駿嶺薈上載樓書 12套房大屋矚目
駿嶺薈上載樓書 12套房大屋矚目
啟德跑道區首幅地獲批建6幢住宅
啟德跑道區首幅地獲批建6幢住宅
名人鐘錶老闆1.28億購駱克道舖
名人鐘錶老闆1.28億購駱克道舖
恒地落山道舊樓申強拍 估值8.36億
恒地落山道舊樓申強拍 估值8.36億