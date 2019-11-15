湯文亮：財仔趕套現 冀社運快完

一般來說， 財務公司借錢出去並不是睇物業質素，而是睇估價報告，比較進取的財務公司可以借到估價八成，亦有很多人問財務公司借錢買樓，財務公司有一個錯覺，就是即使樓價下跌，債仔唔還錢，他們可以立刻將物業變成銀主盤，以低市價兩成將物業賣走，理論上是萬無一失。

局勢不明 買家勁鋤價

不過，有兩個因素是財仔並沒有考慮的，就是打算買那些銀主盤的人，大多數已經有物業，換句話說，如果銀主盤是住宅單位，買家就要付等同樓價15%的DSD，財仔的兩成差額立刻不見了一大截，再加上樓價早已下跌一成，未來局勢又不明朗，任何人買樓都會要求大幅減價，財仔的銀主盤是不容易賣得走，這亦是最近有咁多財仔搵我買樓的原因。

買家要求高 要平又要靚

財仔還未知道一件事，就是現在買樓的人，不但價錢要平，而且質素要高，即使價錢平但質素唔高他們也不會考慮，而財仔借錢出去的時候並沒有考慮這個因素，只是參考估價報告，令到現在的銀主盤質素非常參差，有部分的確是不容易賣得走，或者由於這個原因，財仔亦不敢收樓，反而令那些業主有一條生路，倘若社運在短期內結束，香港又可以自我修復，那些業主回復供樓能力，財仔的困難就會得到解决。

然而，社運會不會短時間內結束，香港又可不可以及時自我修復，一般人都會持非常悲觀態度，如果有人話可以，他並不是悲觀的人，只不過是呃大家。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]