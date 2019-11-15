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劉思明：大巿續調整 低吸大型強勢股

【明報專訊】港股繼續調整，沽壓不算大，但彈得少跌得多，入市低吸只宜小注及以大型強勢股為目標。

恒指昨低開127點後反彈曾經倒升，但很快掉頭向下，午後最多跌367點、低見26,203點，收報26,323點，跌247點或0.93%；國指跌0.87%。大市成交745億元，略低於60天平均。據《明報》港股數據庫，升跌比率23比77，升逾3%佔上升股份近一成，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為25比75，大市普遍下跌，但以偏軟為主。大市近7日有5日跌多升少，市况疲弱。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，近全線下跌，只有科技器材、軟件服務靠穩，升約0.5%，各有四五成股份上升。整體有近四成跌幅超過1%，原材料跌2.75%表現最差，其次家居用品、燃氣供應跌約1.6%。

平安好醫生仍待突破

科網股偏好，金山軟件（3888）季度轉盈及擬將雲業務上市，刺激股價急升，並延續8月以來向好趨勢（詳看《技術取勝》）。至於平安好醫生（1833），一度升破57元阻力，惟午後回落得而復失；正如上周指出，該股短線或於20天線至50天線約50至57元，目前仍有待突破。

事實上，科技股做好，由強勢比亞迪電子（0285）、中芯（0981）、瑞聲（2018）甚至上游的建滔積層板（1888）逆市上升帶動。其他炒熱行業如教育、物業管理、醫藥、重機械，昨天不乏強勢股上升，整個以強勢股主導局面不變。

藍籌股騰訊（0700）、友邦（1299）、領展（0823），及曾憧憬染藍的美團（3690）、安踏（2020）昨天齊升逾1%；不過，兩者分別是上述藍籌股積弱已一段時間，後者則股價如日方中，當大家齊齊下跌，自然取強不取弱。

安踏入市 短線低收70元止蝕

日前安踏公布減持去年收購的芬蘭運動商AmerSports權益，套現約12億元；接貨有安踏的大股東和多名執董，以及紅杉資本等投構投資者，管理層及基金願意真金白銀入市或增持，反映對Amer發展信心，同時，安踏減持有助優化資產負債表，消息屬正面。

走勢上，安踏10月跌至20天線回升，而8月、9月的調整曾經跌穿20天線，延續上升軌約71元；現時該股已跌至20天線，再跌料會見承接，入市短線可以低收70元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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