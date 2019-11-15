張兆聰：強股靠穩 中芯可投機買入

港股高開低走，5個交易日累計瀉逾5％，為全球表現最差。騰訊（0700）及友邦（1299）分別跌2.3％及1.7％成跌市元兇，港資股仍然偏弱，但恐慌情緒稍減，新世界（0017）、大古地產（1972）等部分股份跌幅小於大市。業績勝預期的金山軟件（3888）升8％，金蝶（0268）一度升3.4％，其後回順。總理李克強國常會宣布下調部分基礎設施項目最低資本金比例——將港口、沿海及內河航運項目資本金最低比例由25%降至20%；對補短板的公路、鐵路、城建、物流、生態環保、社會民生等方面基礎設施項目，在一定前提下，可適當降低資本金最低比例，下調幅度不超過5個百分點，但已處於最低位的基建股全無反應。

港困局持續 部署多買A股美股

自從周一發生交通警向手無寸鐵示威者開槍後，全港示威衝突遍地開花，特別是警察無故圍攻中大引發全城震怒，各區衝突堵路不斷出現。就算警方成功清除路障，沒多久又會再被堵塞。一周下來，警察似乎已有點無計可施，主要幹道和港鐵都無法正常運作，故昨日傳出政府將於本周六、日實施宵禁，投資者都傾向相信，港股跌幅即時擴大。宵禁傳言到截稿前尚未獲證實或證偽，親建制媒體《HK01》就引述接近政府消息人士指出，現階段不會取消區選和實施宵禁。但政府遲遲未有澄清，似乎想看看市場反應再作決定。

夜期有所回升，筆者也傾向26,000點暫時可守亦有條件出現反彈，只是政府和警方每一個決定都是錯誤，效果與中央要的止暴制亂完全背道而馳。坦白說，現屆政府其實已無法有效管治下去，但中央又不會允許讓步或換人。困局持續下去的話，要開始擔心資金會離開香港，對全港資產價格構成衝擊。投資組合部署上，有必要買多些A股和美股。

中芯第三季度收入減少4%至8.16億美元，環比上升3.2%，超出公司指引環比上升0%至2%的區間。毛利率為20.8%，環比上升1.7個百分點，表現優於公司指引的20%。剔除LFoundry影響後，集團第三季晶圓銷售額環比上升4.7%，主要由晶圓出貨量帶動，產能利用率由第二季的91%提升至第3季的97%。

中芯短線買盤強 可小注跟進

從樂觀角度看，中芯技術相對落後，一般來說，當台灣各大小廠房設備使用率都處於高位後，訂單才會流向中芯。現在連集團產能也接近飽和，意味行業進入極度景氣階段，股價動力也最強。只是使用率飽和意味以量推動盈利增長的空間相當有限，更要依靠利潤率擴張。集團第4季指引總收入環比增長2%至3％，毛利率繼續擴闊至23％至25%，管理層看法相對樂觀。受到周三大跌市影響，股價績後表現高開後收陰燭，但成交激增，反映市場看法分歧。昨日進一步大升，反映短線買盤很強，可小注投機性買入跟進，跌穿周三均價10.24元止蝕。

[張兆聰 還看今朝]