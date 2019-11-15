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經濟
2019年11月15日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
阿里今起招股 入場費18990元 集資最多1081億元 消息：配售已足額認購
首隻新股完全無紙化招股 傳為避開暴力衝突
港元短期拆息衝上逾3厘
金融壹帳通申紐交所上市 首3季蝕逾10億人幣
騰訊績後跌穿320元 拖累港股挫248點
內地經濟數據全遜預期 高盛：今季GDP增長跌穿6%風險增
國務院再出招 下調基建項目資本比例
Burberry半年業績 港收入雙位下跌
畢馬威辭任核數師 361度曾暴跌38%
利標中期虧損收窄 削成本速度勝預期
西藏水資源大股東稱持股被挪用
海康威視兩董事涉違規受查
稅局追潘祖明稅 終院駁回 指屬思捷「分手費」毋須繳稅
LINE傳與日本雅虎合併
Google擬進軍網銀服務 分析：為蒐集消費者數據
美國會諮詢機構：宜強制上市中資披露與中國政府關係
Disney+首日錄千萬訂戶 迪士尼股價創新高
張兆聰：強股靠穩 中芯可投機買入
盧駿匡：恒指能否守住25521點受關注
張宗永：是時候來個休戰期
技術取勝：永升生活短線或回試低位
「岳少」囡囡 匯豐活動搶鏡
調查：市民聖誕消費欲未減
劉思明：大巿續調整 低吸大型強勢股
周顯：統計趨勢駁造假 天貓聰明
湯文亮：財仔趕套現 冀社運快完
海外買家回流 悉尼樓市重拾升軌 代理料明年低位反彈5%
二手急降溫 十大屋苑成交跌六成 喜雅首現蝕讓 君臨買家「縮沙」損失125萬
中原分行遭破壞 施永青：不胡亂猜測
駿嶺薈上載樓書 12套房大屋矚目
啟德跑道區首幅地獲批建6幢住宅
名人鐘錶老闆1.28億購駱克道舖
恒地落山道舊樓申強拍 估值8.36億
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技術取勝：永升生活短線或回試低位
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【明報專訊】金山軟件18.2元支持關鍵（圖）
高鑫零售8.6元有支持（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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阿里今起招股 入場費18990元 集資最多1081億元 消息：配售已足額認購
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