張宗永：是時候來個休戰期

我覺得特區政府高級官員包括行政會議成員（有些是我的朋友），應該提出辭職。問責之餘亦顯示政府的謙卑。

促特首勿「走數」 先拿出方案

這段日子，我自覺是香港的和平大使。在大陸出差時，坐出租車，很自然地司機會問我香港的事情，我總會不厭其煩地提出一些和官媒不一樣的意見；碰上一些比較交心的大陸朋友，我會花一兩小時跟他們解釋香港年輕人的訴求，結論是兩地經濟和社會成熟度不同，一國兩制是重要的。 對事情有不同看法是可以理解的，「我的對不一定代表你的錯」；我公司項目的一些投資人因為擔心香港的動亂，跑來香港考察，我會特意安排他們參觀中環，看看人們仍舊上班緊守崗位，讓他們知道香港人是高質素的。

香港目前的情况當然令我很難受。我在文章中不止一次提到，我不喜歡群眾活動，因為對人性的黑暗面抱有戒心。眼下的抗爭像上了一架沒有煞車掣的火車，一直加速向前衝。政府也許覺得維持權力只能靠警察，所以不敢得罪他們。但這是一個理智的決定嗎？用暴力壓制年輕人來停止這場運動的成功率，會比控制警察來得高嗎？

警隊前線要衝 坐冷氣房的也難控制

縱容警暴像背後養了一群嗜血的洛威拿，人肉吃得愈多，胃口便愈大。那時候連主人也不認了，要制止也制止不了。我有些接近警方的朋友告訴我，現在警隊內分為坐冷氣房和前線兩派，前線要衝，坐冷氣房的要控制也不容易。造成今天的場面，政府難辭其咎，好權謀輕倫理，執行時又進退失據。

猶記得2019年的5月，香港的天氣比慣常潮濕，恒指從月初的3萬點回落，跌了近3000點。但大部分人仍在忙，政治不上心，朋友間縱使政見不同亦無損友情，怕交通警多過怕防暴警，是什麼改變了這城市？香港人不愛香港，誰來愛我們？

[張宗永 翼之聯想]