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盧駿匡：恒指能否守住25521點受關注

【明報專訊】筆者上期曾表示，「上一次的非典型熊市是在2011年，與近期的走勢的確有點相似。首先是恒指在急跌後反彈了0.618，然後調整，隨後再破了相關的高位。假若歷史重複，恒指或會回補7月31日的下跌裂口，即是大約28,000點」。

上周四（7日）恒指升至27,900點後，於本周一（11日）急挫最多近800點，收市時仍跌超過700點，完全抵消了早前的升幅。技術上，呈現了強烈利淡信號，即是下跌裂口及大陰燭，其間成交亦有所增加，反映已正式確認調整。當日下跌股份超過八成，屬於嚴重超賣，普遍會在兩個交易日內有技術反彈，不過最終未有出現，反映沽壓非常嚴重，意味後市仍然有很大的下跌空間。

上周恒指修復了250天線，市場憧憬牛市或再重臨，不過現在再度下破並且急跌，相關的猜想亦已幻滅。筆者早前已表示，「要確認牛市，技術上要看兩個主要的特徵，分別是恒指的50天線高於250天線，以及長線市寬高於40%，不過這兩個情况暫時尚未出現」，現時最重要的是恒指能否守住10月10日的低位25,521點。

炒期指即日鮮策略可取

由於市况仍然十分波動，炒期指即日鮮會是較佳的策略。在過去4個星期，筆者統計了自家研發的方法成功率超過八成。在下星期二（19日）的講座中，將會同大家分享一下當中的成功秘訣。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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