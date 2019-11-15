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Disney+首日錄千萬訂戶 迪士尼股價創新高

【明報專訊】迪士尼串流影片服務Disney+雖然在周二（12日）正式發布，首日雖然遇到一些技術問題，但是無礙其吸引大量觀眾註冊。迪士尼公布，在Disney+正式推出首日訂戶達1000萬，對迪士尼來說似乎是個好開始。知情人士稱，真人版《星球大戰》（Star Wars）系列電視劇《曼達洛人》（Mandalorian）第一集是Disney+的王牌節目，第一天的串流次數達到200萬次以上。迪士尼股價周三升逾7%，昨早段再升創新高。

部分屬試看 非實際付費用戶

應用程式分析機構Apptopia指出，Disney+在推出首日還登上蘋果App Store最熱門的軟件。Disney+與ESPN+及Hulu的3合一套餐綑綁銷售，也刺激了ESPN及Hulu軟件的下載量。分析師原預期，Disney+在推出首年將有1000萬至1800萬訂戶，而Disney+在正式推出的24小時內，訂戶人數已達到預測數字的一半以上。不過由於Disney+提供了7日試看服務，並非所有試看者會付費續約，暫未知訂戶對迪士尼的實際價值。目前Disney+最受歡迎的合約，是一份售價約141美元的3年套餐，平均月費不用4美元。

與對手Netflix差距仍遠

Disney+目前與主要對手Netflix仍相距甚遠。Netflix在美國本土約有6100萬訂戶，在海外則有9800萬訂戶。迪士尼估計，到2024年Disney+的訂戶將介乎6000萬至9000萬。到目前為止，Disney+服務只在北美和荷蘭提供，迪士尼計劃逐步向海外市場擴張。科技網站TechCrunch引述知情人士稱，迪士尼計劃最快明年下半年，將Disney+引入印度和一些東南亞市場。

（綜合報道）

[國際金融]

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