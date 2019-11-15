經濟
國際金融
下一篇 上一篇

美國會諮詢機構：宜強制上市中資披露與中國政府關係

【明報專訊】中美貿易談判前景未明之際，美國國會諮詢機構——美中經濟與安全審查委員會（USCC）建議，美國國會應強制中國企業披露與中國政府的關係，若未能符合美國審計要求，將禁止它們在美國證券交易所上市，以免美國投資者面臨風險。該委員會的建議不具約束力，但往往成為立法的基礎。不過聯儲局主席鮑威爾昨繼續在國會聽證會唱好美國經濟，稱製造業的疲軟未蔓延至更廣泛的經濟層面，形容經濟繼續在溫和增長的道路可持續發展。美股早段窄幅上落。

沃爾瑪季績勝預期 股價創新高

沃爾瑪（Walmart）公布季度盈利勝分析師預期，股價早段曾升逾3％創新高。思科（Cisco）的收入預期較弱，股價早段急挫逾7%。微博第三季淨收入與基本預期持平，分析憂慮其表現已經觸頂，股價昨早段急跌16.5%。

昨公布的德國第三季GDP初值按季增長0.1%，避過技術性衰退。德國次季GDP則由萎縮0.1%，下修至萎縮0.2%。數據反映德國雖尚未陷入衰退，但經濟發展仍然脆弱。不過德國財長肖爾茨（Olaf Scholz）稱，經濟增長緩慢，但未陷入危機，毋須額外的支出提振經濟。由於環球需求疲軟打擊出口，日本第三季GDP初值，折合成年率增長0.2%，為一年以來低位。在10月消費稅上調前，日本個人消費有所增加，但因夏季天氣不佳，且日韓對立令訪日遊客消費不振，增幅比第二季收窄。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕中資 美股 中美貿易談判

上 / 下一篇新聞

阿里今起招股 入場費18990元 集資最多1081億元 消息：配售已足額認購
阿里今起招股 入場費18990元 集資最多1081億元 消息：配售已足額認購
首隻新股完全無紙化招股 傳為避開暴力衝突
首隻新股完全無紙化招股 傳為避開暴力衝突
港元短期拆息衝上逾3厘
港元短期拆息衝上逾3厘
金融壹帳通申紐交所上市 首3季蝕逾10億人幣
金融壹帳通申紐交所上市 首3季蝕逾10億人幣
騰訊績後跌穿320元 拖累港股挫248點
騰訊績後跌穿320元 拖累港股挫248點
內地經濟數據全遜預期 高盛：今季GDP增長跌穿6%風險增
內地經濟數據全遜預期 高盛：今季GDP增長跌穿6%風險增
國務院再出招 下調基建項目資本比例
國務院再出招 下調基建項目資本比例
Burberry半年業績 港收入雙位下跌
Burberry半年業績 港收入雙位下跌
畢馬威辭任核數師 361度曾暴跌38%
畢馬威辭任核數師 361度曾暴跌38%
利標中期虧損收窄 削成本速度勝預期
利標中期虧損收窄 削成本速度勝預期
西藏水資源大股東稱持股被挪用
西藏水資源大股東稱持股被挪用
海康威視兩董事涉違規受查
海康威視兩董事涉違規受查
稅局追潘祖明稅 終院駁回 指屬思捷「分手費」毋須繳稅
稅局追潘祖明稅 終院駁回 指屬思捷「分手費」毋須繳稅
LINE傳與日本雅虎合併
LINE傳與日本雅虎合併
Google擬進軍網銀服務 分析：為蒐集消費者數據
Google擬進軍網銀服務 分析：為蒐集消費者數據
Disney+首日錄千萬訂戶 迪士尼股價創新高
Disney+首日錄千萬訂戶 迪士尼股價創新高
張兆聰：強股靠穩 中芯可投機買入
張兆聰：強股靠穩 中芯可投機買入
盧駿匡：恒指能否守住25521點受關注
盧駿匡：恒指能否守住25521點受關注
張宗永：是時候來個休戰期
張宗永：是時候來個休戰期
技術取勝：永升生活短線或回試低位
技術取勝：永升生活短線或回試低位
「岳少」囡囡 匯豐活動搶鏡
「岳少」囡囡 匯豐活動搶鏡
調查：市民聖誕消費欲未減
調查：市民聖誕消費欲未減
劉思明：大巿續調整 低吸大型強勢股
劉思明：大巿續調整 低吸大型強勢股
周顯：統計趨勢駁造假 天貓聰明
周顯：統計趨勢駁造假 天貓聰明
湯文亮：財仔趕套現 冀社運快完
湯文亮：財仔趕套現 冀社運快完
海外買家回流 悉尼樓市重拾升軌 代理料明年低位反彈5%
海外買家回流 悉尼樓市重拾升軌 代理料明年低位反彈5%
二手急降溫 十大屋苑成交跌六成 喜雅首現蝕讓 君臨買家「縮沙」損失125萬
二手急降溫 十大屋苑成交跌六成 喜雅首現蝕讓 君臨買家「縮沙」損失125萬
中原分行遭破壞 施永青：不胡亂猜測
中原分行遭破壞 施永青：不胡亂猜測
駿嶺薈上載樓書 12套房大屋矚目
駿嶺薈上載樓書 12套房大屋矚目
啟德跑道區首幅地獲批建6幢住宅
啟德跑道區首幅地獲批建6幢住宅
名人鐘錶老闆1.28億購駱克道舖
名人鐘錶老闆1.28億購駱克道舖
恒地落山道舊樓申強拍 估值8.36億
恒地落山道舊樓申強拍 估值8.36億