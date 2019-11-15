美國會諮詢機構：宜強制上市中資披露與中國政府關係

沃爾瑪季績勝預期 股價創新高

沃爾瑪（Walmart）公布季度盈利勝分析師預期，股價早段曾升逾3％創新高。思科（Cisco）的收入預期較弱，股價早段急挫逾7%。微博第三季淨收入與基本預期持平，分析憂慮其表現已經觸頂，股價昨早段急跌16.5%。

昨公布的德國第三季GDP初值按季增長0.1%，避過技術性衰退。德國次季GDP則由萎縮0.1%，下修至萎縮0.2%。數據反映德國雖尚未陷入衰退，但經濟發展仍然脆弱。不過德國財長肖爾茨（Olaf Scholz）稱，經濟增長緩慢，但未陷入危機，毋須額外的支出提振經濟。由於環球需求疲軟打擊出口，日本第三季GDP初值，折合成年率增長0.2%，為一年以來低位。在10月消費稅上調前，日本個人消費有所增加，但因夏季天氣不佳，且日韓對立令訪日遊客消費不振，增幅比第二季收窄。

（綜合報道）

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