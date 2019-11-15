Google擬進軍網銀服務 分析：為蒐集消費者數據

Google早在2011年就推出Google Wallet電子錢包服務，供用戶互相轉帳。至2015年又推出了Android Pay，支援網上及實體店購物。直至去年Android Pay和Google Wallet整合為Google Pay，提供轉帳、網上及實體店購物等支付服務。去年12月，Google更在立陶宛取得電子貨幣牌照，使其能夠在歐盟範圍內處理支付及數碼錢包服務。研究中的「快取」項目，將使Google跨入網絡銀行服務。

Google：與花旗等合作 非直接經營

Google透露，計劃中的網絡銀行服務並非由Google直接經營，而是由現有的金融服務供應商，包括花旗及史丹福大學的貸款機構Stanford Credit Union提供，並透過Google平台運作，以緩和該服務的監管壓力。Google稱，正與金融合作伙伴研究透過Google Pay，提供智能支票帳戶。新的銀行服務將保持「嚴格的私隱和用戶控制標準」，更多細節將在未來數月提供。

花旗稱，很高興可研究通過Google Pay在全美提供支票帳戶的計劃，但具體功能仍需與Google確認，預料運作模式可參考與微信的合作，在微信支付綁定花旗信用卡作為付款方式。花旗稱，這些帳戶將遵守與傳統帳戶相同的規定，相關管理將繼續以私隱及透明度作為優先事項。

科技巨頭收集數據 引發私隱憂慮

部分科技巨頭收集個人信息、泄露私隱等問題，已引起社會憂慮。由於金融服務行業涉及的個人數據更多，將令監管機構進一步提高警惕。20國集團（G20）上月就警告fb的加密貨幣Libra（天秤幣）項目存在風險。Google強調，不會對外銷售用戶的帳戶私隱。

不過歐美的監管機構貿疑，Google將產品與其搜索引擎及安卓（Android）智能手機操作系統綁定，恐損害競爭。近年歐盟委員會已向Google開出數十億美元的反壟斷罰單。研究機構Juniper Research估計，Google Pay明年可望在全球擁有1億用戶，較2018年的3900萬大幅增長。相比下，Apple Pay去年已有約1.4億用戶。

美網民傾向用亞馬遜搜尋產品

不過了解消費者行為才是科技巨頭加強金融服務的主因。雖然Google是搜尋引擎一哥，但在搜尋產品方面，美國網民大多透過亞馬遜進行。Jumpshot的最新數據顯示，美國有54%的產品搜尋透過亞馬遜進行，而Google只有46％。

此外，共享辦公室初創公司WeWork向債券持有人提交報告，稱在截至9月底的第三季，收入按年飈升94%至9.34億美元，但虧損仍然達12.5億美元，支出遠超收入增長。在IPO計劃告吹後，WeWork幾乎耗盡公司的現金，促使其接受軟銀的救助計劃，令軟銀持有WeWork近80%股權。

（綜合報道）

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