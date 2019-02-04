LINE傳與日本雅虎合併

LINE回應：暫未有任何決定

本報向LINE查詢有關消息，對方回覆指出，上述消息非公司正式公告，暫時未有任何決定。

報道續稱，初步的合併框架是軟銀及NAVER雙方各出資50%，成立合資企業；該合資企業將成為持有「Z HOLDINGS」的母公司，並持有其約七成股權，餘下三成則保留予公眾股東；日本「YAHOO」和LINE則成為旗下子公司。「Z HOLDINGS」截至2019年3月止財年，營業收入為9547億日圓（約688億港元）；截至去年12月，LINE營業收入為2071億日圓（約149.2億港元）。兩家企業的收入的總和，已經超過日本電商平台樂天（Rakuten）。

目前，LINE每月活躍用戶約有8200萬人，日本「YAHOO」用戶則有5000萬人。外界預期，如果兩者順利合併，平台將可以服務近1億用戶，日本國內互聯網產業的勢力版圖將大變，足以對抗美國和中國的大型平台提供商。