稅局追潘祖明稅 終院駁回 指屬思捷「分手費」毋須繳稅

終院5名法官一致駁回稅局上訴，原訟庭本判稅局勝訴，後來上訴庭推翻原訟庭的判決，稅局再向終院提出上訴。終院信納潘祖明的證供，指他原本預期自己將會接替高漢思出任思捷主席。但在2008年7月18下午，高漢思突然告知他，思捷打算停止僱用他並即時生效。他當時的情緒是想反抗，並拒絕靜靜地離職。他有意把事件告知思捷股東，以引發傳媒注意，令外界得知他與公司的關係充滿火藥味。

思捷11年前要求潘靜靜離職

經過一個周末雙方律師談判之後，公司與潘祖明在7月20日星期日達成「分手協議」，包括給予他50萬歐元現金，公司認為是作為2008年6月底止年度花紅的代替品，及准許把三批早年批給他、原定在2008及2009年底才可行使的認股權，分別提早至他離職後及離職後半年後可以行使。潘祖明認為50萬歐元的現金並非他花紅的代替品，而是雙方談判出來的結果。

終院的判辭指出，思捷當時仍未完成對員工獲派多少花紅的評估，所以潘祖明獲得的50萬歐元並非他的花紅代替品，而是他同意「靜靜離開」的條件之一。至於該三批認股權，根據早年批出認股權的信件，認股權在潘祖明停止作為思捷財務總裁時便會失效。終院指思捷在「分手協議」中，同意潘祖明提早行使他原本已沒有權利行使的認股權，明顯是為求他「靜靜離開」。

終院：利益屬補償 毋須課稅

終院指若僱員所獲得的利益是其在僱傭合約中應有的權益，就需要繳付薪俸稅。但假若僱員所獲得的利益是因為其僱傭合約中的權益遭到撤銷而得到的補償，就不需要課稅。因此駁回稅局的上訴。

思捷在同年7月21日刊公告，指潘祖明因有意發展其他事務而辭職，並確認與董事會無任何意見分歧，亦無任何事宜要知會股東。

明報記者