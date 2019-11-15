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利標中期虧損收窄 削成本速度勝預期

【明報專訊】利標品牌（0787）公布截至9月底止中期業績，淨虧損8968.8萬美元（約7億港元），較去年同期蝕2.84億美元有所收窄，每股虧損50.28港仙，EBITDA由虧轉盈至8000萬美元，營業額按年減少5.2%至6.41億美元。集團行政總裁Rick Darling表示，上半財年已節省6800萬美元的營運成本，現時將目標增至1.4億美元，正與一些品牌洽商，亦會檢視集團現有品牌組合。

重組計劃料2020財年完成

集團指出，受惠於降低折扣銷售水平，並將部分生產環節移近生產地區，加強採購能力，期內毛利率由27.2%升6.2個百分點至33.4%。集團又指，重組計劃正如期進行，料於2020財政年度結束前完成，上半財年已超越原先計劃在2020財年結束前節省1億美元營運開支的目標，現時目標為減省1.4億美元營運開支。

Rick Darling指出， 集團早在一年前為中美貿易戰做準備，現時整體有20至25%的產品在中國生產，其中鞋類已有65%移出中國，過去只有40%服裝在中國生產，現時亦降至十多至20%。他又指，由於過去三、四年在中國生產的成本不斷上升，現時轉至越南、印尼等地生產，反而可輕微降低生產成本。另外，集團將檢視品牌組合，亦與一些受消費者歡迎的品牌洽商，有信心2021財年可開始增長。

相關字詞﹕利標品牌 採購 中美貿易戰

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