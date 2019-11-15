利標中期虧損收窄 削成本速度勝預期

重組計劃料2020財年完成

集團指出，受惠於降低折扣銷售水平，並將部分生產環節移近生產地區，加強採購能力，期內毛利率由27.2%升6.2個百分點至33.4%。集團又指，重組計劃正如期進行，料於2020財政年度結束前完成，上半財年已超越原先計劃在2020財年結束前節省1億美元營運開支的目標，現時目標為減省1.4億美元營運開支。

Rick Darling指出， 集團早在一年前為中美貿易戰做準備，現時整體有20至25%的產品在中國生產，其中鞋類已有65%移出中國，過去只有40%服裝在中國生產，現時亦降至十多至20%。他又指，由於過去三、四年在中國生產的成本不斷上升，現時轉至越南、印尼等地生產，反而可輕微降低生產成本。另外，集團將檢視品牌組合，亦與一些受消費者歡迎的品牌洽商，有信心2021財年可開始增長。