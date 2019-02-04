畢馬威辭任核數師 361度曾暴跌38%

稱審計費用未能達共識

361度指出，根據董事會轄下審核委員會的推薦建議，決定委任大華馬施雲為新任核數師，並會留任至下屆股東周年大會結束為止。公司又指，畢馬威已確認沒有其他事宜需垂注。

公司上月公布第三季營運表現，主品牌零售額按年有低單位數增長，童裝品牌第三季按年有高單位數增長，兩者與第二季表現一致。

Joyce Boutique虧損擴大

另外，Joyce Boutique（0647）公布，截至9月底半年度，集團錄得虧損5492.4萬元，去年同期蝕2424.4萬元，虧損按年擴大3068萬元，每股虧損3.4仙，不派中期息。集團收入下跌18.4%至3.377億元，毛利率亦下跌2.5個百分點。

Joyce Boutique表示，香港的社會事件在本財政年度下半年持續，正嚴重影響訪港旅客人數及消費意欲。此外，中國經濟放緩、人民幣轉弱、租金水平相對於收入而言高昂，以及中美貿易糾紛等因素，亦會阻礙中港零售市場在短期內復蘇。