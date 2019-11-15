Burberry半年業績 港收入雙位下跌

積極洽減租 未打算削分店

集團更指，因應香港示威情况持續，將會調低2020財年毛利率預測，從早前預計跌0.1個百分點擴大至0.15個百分點的跌幅。集團首席營運及財務總監Julie Brown在電話會議中提到，香港的銷售因應本地示威活動及旅客減少而受到影響，預料香港業務未來半年仍會受壓，不過暫時未有打算關閉任何分店，目前在港營運12間分店，正積極與業主商討減租，又強調集團的業務有一定韌力。

Julie Brown認為，雖然香港區銷售受局勢拖累，但是集團整體在亞太區的銷售是不錯，尤其是中國內地及韓國。集團同時宣布與騰訊（0700）合作開設社交零售店，預計可在明年上半年在深圳開幕。Julie Brown指，早前推出線上遊戲「B Bounce」，並獲得不錯的成績，期望能夠透過更多利用社交媒體及線上互動刺激銷售。

新秀麗上季整體純利跌三成

旅行用品製造商新秀麗（1910）昨晚亦公布，第三季純利為0.53億美元，按年大跌29.8%；銷售淨額為9.22億美元，按年跌2.5%；集團提到，亞洲業務受韓國消費意欲疲弱及香港本地市場市况欠佳影響，如果撇除韓國及香港，亞洲地區整體銷售淨額其實是錄得11.7%（或0.29億元）的按年增幅 。