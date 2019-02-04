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內地經濟數據全遜預期 高盛：今季GDP增長跌穿6%風險增

【明報專訊】國家統計局昨日公布10月份經濟數據，均差過市場預期（見表）。社會消費品零售按年增長為7.2%，扣除價格因素後的實際增長則為4.9%，為2011年以來最低增幅（見圖）。工業增加值按年上升4.7%，貼近8月時的7年新低。首10個月固定資產投資按年上升5.2%，也是歷年來最低增速。高盛報告預期，通脹因為豬肉價格上升，限制放寬經濟政策的能力，第四季中國經濟增長跌穿6%的風險正在增加。

明報記者 歐陽偉昉

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，目前全球經濟增長放緩，外部不穩定因素較多，加上國內周期與結構問題，經濟下滑壓力持續加大。當局會促進就業穩定增長，保持物價基本穩定。至於未來兩年能否保持6%增長目標，她回應指經濟「長期有基礎，短期有支撐」，有信心可達到全年預期增長。

實質零售增長僅4.9% 紀錄新低

10月工業增加值按年增速4.7%，比9月減少1.1個百分點，高盛報告指，雖然汽車製造業改善，但出口相關的電腦和電子設備生產放緩。零售增長7.2%，扣除汽車銷售後則增長8.3%。高盛指出，因為網商「雙十一」活動推遲了消費支出，也漸漸傳播至實體零售商，對10月和12月零售活動影響愈來愈大。然而，即使去年10月的8.6%增幅比較，今年10月的增速亦有所下滑，且撇除高通脹的因素後，實際增長只有4.9%，是2011年有紀錄以來最低。

豬價不下 高盛：通脹恐升至4%

除出口數據好過預期，10月份投資、消費，以及社會融資規模增量、生產者物價指數（PPI）等不少領先經濟指標皆落差過預期。高盛預期，豬肉價格持續波動，若本月不能大幅下跌，通脹可能會升至4%，將限制政策寬鬆的能力，經濟增長今季跌至5.9%的風險正在增加。華寶信托宏觀分析師聶文亦預期，今季增長或跌穿6%，明年首兩季經濟繼續收縮，至第三季開始企穩。受制於通脹影響，中期借貸便利（MLF）減息0.05個百分點幅度不太足夠，需要更大幅度降息，亦關注會否有支持汽車政策推出。

分析：MLF減息力度不足

興業銀行首席經濟學家魯政委指出，中美貿易談判存在不定性，影響出口相關的企業，為迴避9月美國實施新關稅，亦提前透支10月生產活動，另外9月底發行今年地方政府專項債後，明年專項債的未有提前發行，也沒有其他積極財政政策，對10月份的增長數據造成壓力。不過，他認為本月數據顯示經濟正在企穩，隨着首階段貿易協議有望完成，亦有消息指明年專項債將會加大發行業提早在第四季發行，加上「雙十一」因素，有助經濟在低位企穩。

相關字詞﹕固定資產投資 工業增加值 社會消費品零售總額 消費 中國經濟 中美貿易談判 國家統計局

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