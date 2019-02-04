騰訊績後跌穿320元 拖累港股挫248點

大摩維持「增持」 目標價430元

摩根士丹利維持騰訊「增持」評級及430元的目標價。該行指出，騰訊第三季營收與該行預測相若，但利潤表現差過預期，原因是毛利潤下跌抵消營運開支及稅項減少的利好作用。該行認為，增值業務毛利率按年跌5個百分點至52%，原因是PC遊戲貢獻佔比下降，加上內容及渠道成本提高，手遊將驅動騰訊拓展國際業務。

交銀國際降目標價至401元

交銀國際維持「買入」評級，但將目標價由403元降至401元。該行認為，PC收入低於預期，拖累騰訊上季收入差過預期，預計今年末季騰訊收入為1060 億元人民幣，原因是《跑跑卡丁車》和《使命召喚》等新遊戲的收入貢獻，以及《和平精英》的持續總渠道營收增長，同時估計排播的視頻內容拖累毛利率按季下降2個百分點。

本地股續受壓 友邦恒生齊跌1.7%

大市方面，昨日午後一度傳出政府會實施宵禁，拖累恒指最多插367點，低見26,203點。其後NOW新聞澄清該台未有發布有關消息，《環球時報》亦刪除相關帖文，恒指跌幅隨即收窄，收市報26,323點，與謠言傳出前的水平相若，全日跌247點，國指跌91點，報10,427點。主板成交金額744億元。

本地股繼續受壓，友邦（1299）及恒生（0011）均跌1.7%。領展（0823）績後跌1.67%，收報79.75元。屢成示威者針對目標港鐵（0066）昨跌1.39%，收報42.6元，是逾一個月以來的低位。本港地產股同樣疲弱，新地（0016）跌1.28%，收報108元；信置（0083）跌1.05%，收報11.32元；恒地（0012）、長實（1113）及新世界（0017）分別跌0.81%、0.76%、0.57%。