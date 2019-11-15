金融壹帳通申紐交所上市 首3季蝕逾10億人幣

金融壹帳通為中國平安的聯營公司，中國平安持有約39.8%股權；金融壹帳通的股權激勵計劃透過Sen Rong Limited持有50%股權。

金融壹帳通主要向金融機構提供商業科技雲服務，雖然收入處於高增長階段，去年收入達14.1億（人民幣‧下同），按年增幅達143%，但公司明顯「未斷奶」，今年首9個月，來自平安集團銷售額佔集團總收入約43.6%，而同樣來自平保旗下的陸金所，另外再佔其收入11.9%。金融壹帳通又稱，集團依賴有限數量的主要客戶，2017年、2018年及今年首三季來自平安集團的銷售額佔集團同期總收入40.5%、37.3%和43.6%。

來自平安集團銷售額佔43.6%

客戶增長方面，截至今年9月底，金融壹帳通平台上的客戶數由約3700家客戶。金融壹帳通承認，如果日後無法從平安集團獲得客戶，或未能迅速增加客戶群。近期集團積極擴展香港業務，先是成為區塊鏈貿易融資平台「貿易聯動」的開發商，亦取得虛擬銀行牌照。

預計可預見將來不會支付現金股息

惟金融壹帳通仍處於燒錢階段，去年淨虧損11.9億元，按年增加96.11%；今年首三季凈虧損10.49億元，按年增加81.18%。金融壹帳通的申請文件透露，預計在可預見的將來不會支付任何現金股息，公司目前打算保留大部分可用資金及未來收益，以資助業務的發展和增長。