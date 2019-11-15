首隻新股完全無紙化招股 傳為避開暴力衝突

據接近承銷團消息表示，阿里今次採取完全無紙化方式招股，主要是考慮到公司是一家互聯網公司，採取全電子化認購更符合公司價值，並指近年不同網上認購渠道，佔不少新股整體認購比例已超過九成，相信不會影響招股反應。

不過，據日本經濟新聞社旗下《DealStreetAsia》引述消息報道，指今次阿里採取無紙化招股，甚至不會將公司長達661頁的招股書印刷派發，改為透過網上及電話查詢方式向散戶提供資訊，是因為香港近期局勢對招股期間的物流及會議造成影響，為避免麻煩，阿里亦不會為招股作任何廣告推廣。

有多年協助新股公開招股經驗的卓佳董事總經理鍾絳虹表示，不會評論個別公司情况。惟她認為，一般而言，近期香港新股市况不佳，影響招股反應，難以判斷單一因素影響，近期市面交通經常出現堵塞，難免對新股招股有一定影響。

鍾絳虹：未來可透過App認購

香港首次採用eIPO方式供散戶認購，是2006年上市工商銀行（1398），當時正由仍任職中央證券公司的鍾絳虹首創eIPO模式，她解釋當年開發網上eIPO是希望加強推廣新股，發展至今天市民手機使用率更高，認為未來新股可進一步透過手機應用程式（App）認購，減少散戶認購時所需手續。