阿里今起招股 入場費18990元 集資最多1081億元 消息：配售已足額認購

明報記者 馬迪帆

阿里巴巴在「千呼萬喚」下終於回港作第二上市，招股日期將由今天至下周三（20日）中午結束，市場最關心的定價範圍，各方眾說紛紜。因為阿里巴巴已在美國上市，與一般新股IPO不同，招股價並不會設置下限，在下周三截止招股後，公司管理層將會與承銷團參考投資者需求及前一交易日美股收市價進行定價。

至於內媒曾報道，部分機構投資者希望阿里定價較ADS有約5%的折讓，據消息指集團未有這個傾向，最終定價不一定會有「折扣」。

上市後市值近4萬億 超「死敵」騰訊

若以每股188元計，並計入超額配發，阿里巴巴最多將集資1081億元，成為香港市場近10年以來最大新股。

根據彭博社數據，阿里巴巴現時於美股市場估值為4764.3億美元（約37301億港元），此次第二上市有望再進一步推高阿里估值，據銷售文件顯示，計入超額配售權後，阿里上市後市值接近4萬億元，估值不但超過「死敵」騰訊（0700），亦將超越本港所有藍籌股。現時藍籌估值排名首位為騰訊，市值約3.05萬億元，但阿里作為同股不同權架構公司，何時才能獲加入互聯互通供北水買賣，甚至納入恒指「染藍」，依然有待研究。

對支付寶螞蟻金服無控制權

阿里近年高速成長、業務廣泛，但初步招股資料中依然披露公司多項風險，包括中美貿易戰、數據安全及公司前董事局主席馬雲的控制權等。阿里旗下交易平台絕大多數依靠支付寶提供付款服務，但公司披露，對支付寶及其母公司螞蟻金服均無控制權，僅擁有後者33%的股權，現時以長期協議形式向其購買服務。馬雲雖已離任阿里主席，但實際控制螞蟻金服50%的表決權，可見其影響力遠仍未淡出阿里。