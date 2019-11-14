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社會動盪升溫 地產股仍有寶可尋

【明報專訊】隨着本港反修例風波的警民衝突近日再次升級，多隻地產股股價本周以來跌近一成，鍾允昨日接受專訪時分析，目前示威者的抗議行動已由周末蔓延至上班日，現時最重要看本港普羅大眾對此是否接受。

鍾允認為若是次社會運動因此失去民意支持，社會將可望較快回復正常秩序，有利地產股回歸合理值，該行現仍看好該板塊。

以龍頭地產股新地（0016）為例，年報資料顯示，新地截至今年6月底財年租金總收入為251億元，佔整體收入853億元約三成；鍾允估計，本港租金收入逾半來自零售業務，按每年有三分之一租約續期計，假如未來一年新地商場在最壞情况下需要減租五成，對新地整體收入的影響亦可控，由於新地在本港及內地均有發展物業及投資物業業務，發展策略多元化，可以承受個別板塊的短期波動。

另外，鍾允指出，除了新地外，恒隆地產（0101）及太古地產（1972）近年發展內地購物商場業務亦表現出色，食正當地消費暢旺的商機。

太地上海太古匯銷售勁升七成

當中太地近年始開業的上海興業太古匯今年首3季銷售額按年勁升72.4%，原因是低基數效應所致。更值得注意的是，開業逾10年的北京頤堤港經過更換部分租戶組合後，期內銷售額亦上升24.9%，可見太地旗下內地購物商場吸金能力強勁。

[名人樓市論壇]

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