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維港頌首宗租賃 3房套月租5.8萬

【明報專訊】臨近年底，加上市場氣氛不穩，令入伙盤租金受挫，即將入伙的長實（1113）北角維港頌錄得項目首宗租務成交，一個3房海景單位以月租5.8萬元租出，業主租金回報僅約2厘。

呎租53元 暫錄100個放租盤

中原地產分行高級區域營業董事林龍南表示，維港頌5座高層A室，實用面積1096方呎，屬3房套間隔，望海景，以月租5.8萬元租出，實用呎租53元。業主於2017年5月以3450萬元買入，租金回報2厘。他表示，屋苑現時約有100個放租盤，加上項目酒店工程部分尚在進行，會對租金構成一定壓力。

另外，Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河嘉亨灣6座中層C室，實用面積749方呎，屬3房間隔，望海景，獲租客以月租3.5萬元承租，實用呎租46.7元。業主於2004年以746萬元購入，租金回報約5.6厘。

中原地產首席分區營業經理黃家全表示，南昌站匯璽5B座中高層G室，實用面積350方呎，屬1房間隔，以月租1.98萬元獲承租，實用呎租57元。業主去年9月以815萬元購入，租金回報2.9厘。

匯璽1房月租1.98萬

Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座高層E室，實用面積565方呎，屬3房1套間隔，以2.1萬元租出，實用呎租37.2元，業主於2010年以408萬元購入，租金回報約6.2厘。

相關字詞﹕藍灣半島 匯璽 嘉亨灣 維港頌 租務成交

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