業主「甩名」後1.3億購洋房 省稅1376萬

土地註冊處顯示，海棠路62號9號洋房上月以1.28億元售出，實用面積3273方呎，實呎39,108元。登記買家為張仲敏（Cheung Chung Man Bonnie），是次交易只須付544萬元印花稅，即樓價的4.25%，即買家以首置名義入市。

多個售樓處昨提早關閉

土地註冊處又顯示，天賦海灣19座低層B室，實用面積927方呎，上月中以900萬元登記易手，實呎僅9708元，原業主登記名字同為張仲敏（Cheung Chung Man Bonnie），於2015年以1183萬元購入，現帳面蝕283萬元或約24%。登記買家Li Chak Keung Bennet在今年7月的公司註冊處資料已報住上述天賦海灣地址，即該宗成交極大機會是內部轉讓。換言之，張仲敏「甩名」後再以首置名義入市海棠路62號，勁慳1376萬元辣稅。

社會運動趨白熱化，昨日多區交通受阻，部分新盤售樓處提早關閉，包括恒地（0012）旗下全線樓盤於昨午4時關閉，新世界（0017）所有現樓項目暫停開放、位於荃灣愉景新城商場的瑧頤售樓處配合商場而提早於下午4時半關閉。此外，億京荃灣映日灣及大埔白石角海日灣II設於沙田石門的售樓處，昨日亦暫停開放。

朗城滙周日賣144伙

不過，路勁基建（1098）元朗凹頭山水盈將於明天發售首批67個單位（另有15伙招標），市場消息稱，項目截至昨日收逾260票，超額3倍。華懋元朗朗城滙昨日公布銷售安排，推出144伙於周日發售，發展商早前已修改價單，建期折扣由原先的最高7%提高至13.5%，接近即供折扣15%。