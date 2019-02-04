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警民衝突升級 買家788萬購第一城3房

【明報專訊】雖然過去數天本港社會氣氛極度緊張，警民衝突有升級迹象，但仍無阻個別買家入市，其中十大屋苑之一的沙田第一城，昨日有一個3房單位獲買家以788萬元承接；另前晚有買家「零議價」以1000萬元購入大圍溱岸8號一個2房戶。

溱8兩房千萬 7年升值近倍

沙田第一城本月至今暫錄5宗成交，市場消息稱，屋苑19座高層A室，實用面積451方呎，屬3房間隔，昨日以788萬元易手，實呎17,472元；原業主於2010年以310萬元購入，持貨9年，帳面獲利478萬元或1.5倍。同時，屋苑44座低層B室，實用面積284方呎，屬2房間隔，以525萬元沽出，實呎18,486元；原業主2014年以346萬元買入，持貨5年，帳面賺179萬元或52%。

新港城額印鬆綁3房760萬易手

此外，前晚全港焦點盡在中文大學，但有代理表示，溱岸8號1座中層E室，實用面積508方呎，屬2房間隔，當時獲買家「零議價」以1000萬元承接，實呎19,685元。買家在政府放寬按保樓價上限後計劃以八成按揭入市。原業主於2012年以508萬元入市，持貨7年，帳面獲利492萬元或近1倍。

康樂園洋房2268萬沽 同類新高

另一方面，社會氣氛惡劣，馬鞍山新港城有業主趁額外印花稅（SSD）限售期屆滿沽貨離場。利嘉閣首席聯席董事劉鵬昌表示，新港城D座高層1室，實用面積約490方呎，屬3房間隔，以760萬元成交，實呎15,510元；原業主2016年以638萬元購入，帳面獲利122萬元或19%。

新界東老牌洋房屋苑大埔康樂園錄得一宗高價成交。中原區域營業經理吳啟業表示，大埔康樂園18街雙號屋，實用面積1389方呎，原業主原叫價2600萬元放售，其後累減332萬元或約13%，以2268萬元易手，實呎16,328元，成交價創屋苑同類洋房新高。原業主2012年以1800萬元購入，帳面獲利468萬元或26%。

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