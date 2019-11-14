西九站上蓋商業地下周五截標 業界料發展商出價保守

樓面316萬呎 最高估值886億

上述商業地為近年最大規劃的單一商業地皮，地皮面積64.3萬方呎，可建樓面316.4萬方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途。據賣地章程，項目於落成後，只可以全幢大廈形式出售；另中標發展商須於指定日期前完成興建賣地章程內指定的有蓋行人天橋，綜合車站出入口，並修建行人路以連接上述設施。業界料地皮估值約632.8億至885.9億元，每方呎樓面地價約2萬至2.8萬元。

此外，新地（0016）元朗錦田下高埔村住宅發展項目（鄰近同系爾巒）就2017年已獲批的發展方案，向城規會申請微調，擬以不多於1.2倍發展地積比率興建4幢14層高（包括一層地庫）的住宅大廈，提供411伙、平均面積約511方呎的住宅單位，較原先獲批方案的擬建372伙、平均面積約497方呎，單位數目和面積分別增加10%及2.8%。城規會將於明天審理有關申請。規劃署文件顯示，該署不反對其申請，料可獲通過。