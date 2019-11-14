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九倉財團奪跑道地 5個月跌價三成 每呎樓面地價1.32萬 平絕啟德維港海景住宅地

【明報專訊】社會運動愈演愈烈，政府亦要面對現實，接受地價下調以便更加「貼地」。上周五截標的啟德跑道區第4A區2號住宅地，由九倉（0004）伙中海外（0688）、恒地（0012）及嘉華（0173）合組財團以159.529億元奪得，每方呎樓面地價13,238元，不但較5個月前毗鄰每呎中標價18,080元低約27%，更成為跑道區望維港景每呎樓面地價最低的住宅地。

明報記者 甘潔瑩

不過，由於地皮是跑道區面積最大幅住宅地，令中標總額創跑道區新高紀錄。

逾159億奪標 投資額逾200億

九倉同系的會德豐（0020）副主席梁志堅表示，上述項目由九倉牽頭，投資額逾200億元，認為是次中標價屬市價，雖然每方呎樓面地價比同區住宅地低，但他指現時「環境唔同」，相信社會動亂遲早會平息，所以趁機「買到就買」。他又稱，現時市場仍有需求，一手盤依然有成交，相信樓市未會有太大影響，樓價未至會大跌，料短期樓價回落約5%左右。

上述住宅地於上周五截標，共接獲4份標書，包括以獨資入標的長實（1113）、新地（0016），另信置（0083）伙鷹君（0041）、華置（0127）合組財團入標。地盤面積約19.7萬方呎，可建樓面面積約120.5萬方呎，為啟德跑道區內可建樓面最大的住宅地盤，社福設施佔約發展項目樓面的一成。

測量師：反映政府估價更貼地

值得留意的是，區內先後售出的望維港景住宅地，包括第4C區1號至3號地皮，每方呎樓面地價由17,360元至19,636元不等，意味第4A區2號地皮為向維港方向地價最低的住宅地，其中上述地皮毗鄰的4C區1號住宅地，今年5月由華潤置地（1109）與保利置業（0119）合組財團，以129.16億元投得，每方呎樓面地價高達18,080元，亦即啟德地價於5個月內大跌27%。事實上，九倉奪得上述地皮前，同系會德豐先後伙拍其他發展商合組財團，於不足一年內先後投得4幅啟德跑道區住宅地，包括伙拍中海外、嘉華於今年7月投得毗鄰的第4A區1號地皮，料能產生協同效應。

萊坊執行董事林浩文表示，地皮中標價比預期低，反映發展商對後市比較保守，即使地皮是大型海景項目，亦擔心市况轉差及空置稅將推出等，故出價未見進取。此外，發展商合組財團投得地皮，有利分攤發展風險，同期該組合於啟德跑道區已投得其他住宅地，能產生協同效應。林又稱，是次地皮開標反映政府賣地底價上已較以往「貼地」。他又預計，未來發展商在投地上會更有選擇性及策略性。

相關字詞﹕林浩文 梁志堅 嘉華 恒地 中海外 九倉 啟德跑道區第4a區2號

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