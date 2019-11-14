湯文亮：寧拒代理 不會私了

「私了」其實是非常驚心動魄，真正的意思是執行私刑，這個情况出現次數最多應該是美國解放黑奴之後，白人不時以白罩蒙頭來向黑人執行私刑，我們小時熟悉的3K黨就是指那些白人，大家又千祈唔以為黑人不會執行私刑，不過就沒有白人那麼多，大約1比3。已經很久沒有聽到執行私刑這個用詞，想不到在文明的香港竟然再次出現，但就用上了一非常好聽的名字——「私了」。

物業投資者 佣金不能慳

有老友話我做了物業投資者，如果唔用物業代理，買賣由雙方私下搞掂，應該可以慳回不少金錢，老友唔知道做物業投資者首要條件，就是盡可能的話，都唔好與對方「私了」，否則，要買的時候就沒有物業代理提供優質筍盤，要賣的時候就唔會搵到買家，佣金是不能夠慳。

雖然一般人覺得佣金是很多錢，物業代理只不過是舉手之勞，根本不值得付佣金給他們，如果有這些想法，就千祈唔好做物業投資者。佣金雖然是很高，但相比樓價亦只不過是一兩個巴仙，唔畀佣可能會買貴或者賣平10%以上，物業投資者一般來說都不會「私了」，但那些只買一個單位的買家就有可能，畢竟1%樓價佣金對他們來說是很巨大，可以唔畀就唔畀，所以，物業代理要求那些買家預先簽訂睇樓紙，就是提防他們「私了」。

我個人就不會傾向與相熟的買家或者賣家「私了」，因為這是與對方對賭，總有一方是贏家，一方是輸家，以後大家再見面時都會面左左。除非物業代理做不到我們的要求，或者物業代理早已有買家或者賣家，而不落力去做，在這個情况下我唯有「私了」。老實說，我做「私了」的成功率很高，所以，物業代理都不會怠慢，而我已經很久沒有「私了」，差少少忙記有這個名詞，現在再見「私了」，但心情絕對不同。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]