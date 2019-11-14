周顯：申領虛幣平台牌不易

在這兩年，還有一種負責人是吃香的，就是九號牌，即資產管理，俗稱基金牌。理由是，家陣太過流行family office（家族辦公室），個個都搞基金，有錢人去持有股票，也不出名字，而是用基金來代為持有，好作匿名。

所以，現在的富豪究竟有多少身家，誰也不敢說。這就是我常常說的，誰知道蓋茨持有多少facebook、Google、蘋果？像他這樣聰明，而且又熟知資訊科技市場的大亨，會不會不在低位買入這些股票呢？

七號牌最難拿

但是，在所有牌之中，最難拿的，是七號牌，即是自動化對盤，如黑池、暗盤等等。這是由於申請者不多，因此負責人少，員工也少。然而，要想申請七號牌，要兩個負責人，但要成為負責人，得有3年持牌人經驗，可是七號牌公司不多，只有一些外資行和少數本地行，因此持牌人的數量也不多，自然更不可能有3年經驗，去轉職為負責人。這是先有雞還是先有蛋的問題。

為什麼我會突然提起七號牌呢？皆因上周交易所剛公布了申請虛擬貨幣牌照條件，就是要一號牌和七號牌，因此，夠資格申請的人也不多。

[周顯 投資二三事]