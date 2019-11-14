劉思明：恒指區間下移 車股調整可吼

恒指昨低開304點向下，午後最多跌599點、低見26,465點喘定，收報26,571點，跌493點或1.82%；國指跌1.61%。大市成交791億元，略高於60天平均。恒指8月跌至24,900點反覆回升，上周高見27,900點，期內形成上升通道；周一跌穿通道中軸或20天線約兩萬七水平，周二失而復得，但昨天再度失守，並低收於50天線之下；隨着短線走勢轉弱，預計交易區間將下移至通道中軸及低位約27,000至25,900點水平。不過，倘若可以守住通道底部，中線向好趨勢未結束。

大市沽壓不大 部分股份有承接

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率10比90，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為22比78，大市跌勢全面，但整體沽壓不大，反而部分呈現承接，有逾兩成股份呈陽燭、以高於開市價收市。

本報數據庫追蹤的30個行業，幾乎全部下跌，只有食物飲品業近無升跌，微升0.06%，而行業只有三成股份上升。青島啤（0168）、康師傅（0322）、華潤啤（0291）支持食品業靠穩，青島啤買盤積極，以陽燭收市，成交也活躍，昨天成交高於60天平均逾倍。

青島啤短線可炒波幅

青島啤首3季淨利潤創歷史新高，刺激股價急升逾6%。集團近年推動產品結構優化升級，提升中高端品牌定位，加快戰略性新產品研發，已形成利潤增長高於收入增長、收入增長高於銷量增長的健康發展，支持股價表現。走勢上，青島啤已扭轉9月以來調整趨勢，惟高位沽壓不輕，短線可以炒波幅上落（詳看「技術取勝」一欄）。

吉利短線14元有支持

此外，下跌行業中，有近三成的跌幅超超過2%，本地股成重災區，地產相關、本地零售服務跌2.83%、2.65%表現最差，其次汽車相關跌2.56%。香港局勢發展難料，本地股不宜沾手。相反，強勢的車股如吉利（0175）、長汽（2333）高位回落，但仍處上升趨勢，可以趁機吸納；吉利、長汽短線分別於14元、6元料有支持。

[劉思明 數據尋寶]