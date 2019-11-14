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經濟
2019年11月14日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
騰訊手遊廣告齊放緩 ADR跌2% 第三季純利跌13% 較預期少賺30億
頻受政策風險困擾 轉攻國際市場
阿里港上市過關 集資最多1048億
中國飛鶴掛牌潛水0.8%
領展租金調整率 10年最低 續租租金僅升18％ 季績仍符預期
每手單位降至100個 入場費8110元
港股再大跌500點 北水流入本月最多
標普降匯控評級展望至負面
網傳已發行數字貨幣 人行：有機構冒名
金山軟件第三季虧轉盈
國泰10月載客量跌7% 內地客跌幅略收窄 商務客跌雙位
百濟神州第三季虧損擴大1.3倍
員工被警帶走 花旗籲勿參與非法集會
鮑威爾暗示暫不再減息 稱經濟續擴張 逼近通脹目標
美最大奶商破產洽售 獲融資支持營運
fb新支付系統 擬本周美率先推
張兆聰：買弱勢騰訊 不如認購阿里
劉宇亮：尋找舜宇下一股價催化劑
梁志麟：就業料惡化 不利澳元
李曉佳：警隊形象滑落 退休一哥從商不吃香
技術取勝：青島啤難衝破55元
Webb增持經濟日報
劉思明：恒指區間下移 車股調整可吼
周顯：申領虛幣平台牌不易
湯文亮：寧拒代理 不會私了
九倉財團奪跑道地 5個月跌價三成 每呎樓面地價1.32萬 平絕啟德維港海景住宅地
西九站上蓋商業地下周五截標 業界料發展商出價保守
警民衝突升級 買家788萬購第一城3房
業主「甩名」後1.3億購洋房 省稅1376萬
維港頌首宗租賃 3房套月租5.8萬
銅鑼灣續膺全球最貴商業街
晨星亞洲鍾允：效「八萬五」政策助社會穩定
社會動盪升溫 地產股仍有寶可尋
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技術取勝：青島啤難衝破55元
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【明報專訊】中糧油難長期企穩3元（圖）
三生製藥11.8元不容有失（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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騰訊手遊廣告齊放緩 ADR跌2% 第三季純利跌13% 較預期少賺30億
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