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李曉佳：警隊形象滑落 退休一哥從商不吃香

【明報專訊】香港近期局勢風雨飄搖，不論陣營都經常有「fake news（假新聞）」傳出，例如長實（1113）昨日急急闢謠，指有關將於本月退休的現任警務處「一哥」盧偉聰將加入公司創辦人李嘉誠旗下公司，長實指強調絕無此事。

盧偉聰傳加盟誠哥公司 長實即澄清

其實「誠哥」並非從未聘用退休一哥，香港首位華人警務處處長、與誠哥私交甚篤的李君夏就曾出任長實顧問；事實上，香港回歸後，一哥退休從商戰績「一蟹不如一蟹」，至近月警隊聲譽跌至谷底，這些警隊一哥隨時恐怕變負資產。

李君夏可說是香港歷史上其中一位風雲人物，他曾在英國高級情報機關軍情五處（MI5）受訓，當年更曾在港英年代警隊最神秘部門政治部任職，受政府積極栽培，最終在1989年12月接任警務處長，成為香港首位華人一哥。

李君夏與李嘉誠私交甚篤，而最令人津津樂道的，相信是他加入長實主管保安事務後，為超人組織一隊由前啹喀兵組成的保鑣隊伍，不但受過嚴格軍事訓練，而且由於啹喀兵不諳廣東話，令經常私下討論敏感商業事務的誠哥亦分外放心，後來亦有不少富豪仿效聘用啹喀兵為保鑣。

香港在1997年回歸後，一哥從商並不罕見，率領警隊過渡九七的許淇安，退休後加入新地（0016）郭氏家族旗下路訊通任非執董，其後跳槽至另一著名富豪呂志和旗下嘉華國際（0173）任常務董事；至於接替許的曾蔭培，在體制內仕途更佳，轉戰商界後多年一直為在「彤叔」鄭裕彤家族旗下新創建（0659）任職，至今年才退任成非執董。

李明逵守諾未從商 受人尊敬

不過，撇除因信守承諾未有從商而受人尊敬的李明逵，以後的一哥戰績就似乎「一蟹不如一蟹」，「Sorry Sir」鄧竟成曾加入中資海航，出任香港航空副主席，結果因大股東海航爆煲跳船收場；「禿鷹」曾偉雄退休前曾稱無意從商，但先加入近期陷家族爭拗的老牌工業股震雄（0057）任戰略官，去年再加入載通（0062）任獨董，不過任一哥時曾向下屬說出名句「你哋無做錯」的他，獲中央政府青睞，公職隨時一個接一個：先是國家禁毒委員會副主任，再獲中央推薦競逐聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任一職，隨時成為陳馮富珍後又一在聯合國出任要職的香港人。

事實上，相比聘請一般警官主管最熟悉的保安事宜，由於過去警隊形象普遍正面，聘請一哥某程度上是一種代言意味，當年海航找來鄧竟成坐鎮港航，就不無此意；但自從2014年佔中一役後，警隊形象開始滑落，時至今日隨時成負資產，難怪長實要急急澄清聘請盧偉聰傳聞，否則一旦遲了，長江中心隨時亦淪為「裝修」目標。

[李曉佳 財經澡堂]

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